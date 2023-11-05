Трехлетний малыш умер после съеденной котлеты в Красноярском крае

Ребенку стало плохо после того, как он съел котлету. Родители приготовили ее из домашнего говяжьего фарша. Фельдшер вызвала вертолет для перевозки в районную больницу, однако было уже поздно, сообщает Zakon.kz.

Как стало известно SHOT, трагедия произошла в одной из отдаленных деревень в Красноярском крае. Многодетные родители решили сами приготовить колбасу. Из остатков фарша, которые были в колбасном шприце, они пожарили две котлеты на электрическом гриле.



Одну из них дали младшему сыну. После того как малыш ее съел, он почти сразу пожаловался на боли в животе.

Напуганные родители обратились за помощью к врачам. Малышу становилось все хуже и хуже. Фельдшер вызвала вертолет для перевозки в районную больницу. Но транспортировки мальчик не дождался. У него посинели губы, и он перестал дышать.

Точную причину пока не смогли определить даже после вскрытия. Оставшуюся говядину, сало и нитритную соль, из которых готовили котлеты, отправили на экспертизу.

Как рассказала мать погибшего малыша, в тот день ничто не предвещало беды. Ребенок чувствовал себя хорошо, утром со всеми детьми пил какао и весело играл.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Семья благополучная, на учете нигде не состояла.

В августе 2023 года массовое отравление произошло в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области. Всего в больницу доставили 14 человек. Один ребенок скончался, еще шестеро попали в реанимацию.