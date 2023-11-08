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Не единственный вариант: глава Минэнерго прокомментировал слова Путина об АЭС в Казахстане

Глава Минэнерго о строительстве АЭС: Росатом - не единственный вариант Фото: pexels
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах Мажилиса 8 ноября прокомментировал слова президента России Владимира Путина о строительстве АЭС в Казахстане. По его словам, Казахстан изучает технологии установки малых модульных реакторов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

8 ноября 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что если в Казахстане примут решение о строительстве АЭС, то госкорпорация "Росатом" готова разработать соответствующий проект с использованием самых передовых технологий с соблюдением высочайших экологических требований и норм безопасности.

Журналисты поинтересовались у министра энергетики Алмасадама Саткалиева, значит ли это, что строить атомную станцию в Казахстане будет именно "Росатом".

"Компания "Росатом" является одним из вендоров. Помимо этой компании, заявки подали французская EDF, компании из Южной Кореи, КНР и также две американские компании – General Electric и NuScale, то есть мы изучаем технологии установки малых модульных реакторов. Как я уже говорил ранее, решение будут принимать после проведения референдума. Вопросы референдума будут сформулированы в соответствии с законом "О национальном референдуме". Мы вас будем информировать об этой работе", – заверил глава Минэнерго. 

Сейчас, по словам министра, повестка референдума еще не сформирована. Но правительству важно понять позицию населения Казахстана по вопросу строительства АЭС в стране.

4 октября Алмасадам Саткалиев рассказал, какие варианты строительства АЭС рассматривают в Казахстане.

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