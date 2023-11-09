Убийство спортсменки в Актау: двух полицейских освободили от должностей

Двух полицейских, которых подозревают в превышении полномочий при расследовании резонансного убийства спортсменки Виктории Шальновой в Актау, освободили от должностей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает региональное издание Lada.kz 9 ноября со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области, Управление собственной безопасности региональной полиции расследовало дело о превышении полномочий сотрудниками полиции. Затем дело передали антикоррупционной службе. По итогам расследования двух полицейских освободили от должностей.

"Одновременно с досудебным расследованием проведена служебная проверка, по результатам которой решением дисциплинарной комиссии ДП Мангистауской области двое полицейских освобождены от занимаемых должностей", – сообщили в Мангистауской областной прокуратуре.

Освобождение полицейских от должностей не означает, что они уволены. Окончательное решение об их профпригодности примут после того, как антикоррупционная служба завершит расследование дела. Сотрудников полиции подозревают в превышении должностных полномочий (ст. 362 УК РК).

О том, что в отношении полицейских возбудили уголовное дело в связи с резонансным убийством Виктории Шальновой, стало известно в конце октября. Полиция настаивала, что сотрудники правоохранительных органов не препятствовали расследованию преступления.

Тело 21-летней спортсменки из Актау Виктории Шальновой нашли в водозаборном канале 2 июля. Сначала уголовное дело возбудили по статье "Доведение до самоубийства". Позже полиция переквалифицировала дело сначала по статье "Оставление в опасности", а в конце концов и по статье 99 УК РК "Убийство". Подробности, которые помогли полиции раскрыть преступление, сообщил таксист. По подозрению в убийстве спортсменки задержали ее молодого человека. В ходе следствия выяснилось, что некоторые сотрудники полиции пытались скрыть особо тяжкое преступление. В отношении полицейских начали отдельное производство.

