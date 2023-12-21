Суд над Мухамедиулы, добровольная дактилоскопия, новая дорога в Китай – главное за день

Прошли предварительные слушания в рамках нового судебного процесса в отношении экс-министра культуры и спорта, сенаторы одобрили закон о добровольная дактилоскопия в Казахстане, начало строительства новой железной дороги в Китай. Главные новости за 21 декабря – в подборке Zakon.kz.

Начался новый судебный процесс по делу Арыстанбека Мухамедиулы

Прошли предварительные слушания в рамках нового судебного процесса в отношении экс-министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы. Суд объединил в одно производство два эпизода: первый касается открывшихся, по версии следствия, новых обстоятельств, связанных с проведением выставки "Шествие "Золотого человека"; второй – дело о злоупотреблениях и рейдерстве при приобретении отеля "Дипломат" в Астане.

Добровольная дактилоскопия в Казахстане: закон одобрили в Сенате

Депутаты Сената на пленарном заседании палаты рассмотрели и одобрили в двух чтениях закон по вопросам госкорпорации "Правительство для граждан", Астана хаба и дактилоскопической регистрации. Документ направлен на подпись главе государства. Согласно закону, положения, касающиеся дактилоскопической регистрации, вводятся в действие с 1 января 2024 года.



Как отметил сенатор Евгений Больгерт, Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Государственной корпорации "Правительство для граждан", международного технологического парка "Астана хаб" и дактилоскопической регистрации" инициирован депутатами Парламента.

Казахстан начал строить новую железную дорогу в Китай



В Абайской области началось строительство новой железнодорожной линии Бахты – Аягоз протяженностью 272 км. Официальный старт работам в режиме телемоста дал премьер-министр Алихан Смаилов. В ходе строительства новой линии планируется открытие третьего пограничного перехода с Китаем Бахты – Чугучак. В целом ж/д линия Бахты – Аягоз позволит увеличить пропускную способность между Казахстаном и Китаем с 28 до порядка 48 млн тонн, разгрузить южные пункты пропуска и привлечь дополнительные объемы транзита. Планируется, что двухпутная железная дорога будет введена в эксплуатацию в 2027 году.

Аким Алматы выступил на пресс-конференции в СЦК

Ерболат Досаев на пресс-конференции в СЦК рассказал, какую работу ведут в городе по обеспечению централизованным водоснабжением. Кроме этого Досаев объяснил, почему не дает интервью журналистам, поделился планами по развития общественного транспорта Алматы, а также пожаловался на столичные пробки.

Казахстан перед лицом критического дефицита воды

Председатель Комитета по вопросам экологии и природопользованию Едил Жанбыршин выступил с докладом на тему "Анализ эффективности управления водными ресурсами по итогам отдельных аудиторских мероприятий". По его словам, ни для кого не секрет, что водный вопрос – один из самых чувствительных для страны. В виду полупустынного климата Казахстан зависим от трансграничных водных ресурсов. Жанбыршин так же рассказал о некоторых системных проблемах в сфере водных ресурсов.

Казахстан присоединился к обмену и защите секретной информации при сотрудничестве со странами ЦА

Президент подписал указ "О подписании Соглашения об обмене и защите секретной информации в рамках Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров". Предметами настоящего Соглашения являются организация обмена и защиты секретной информации при осуществлении сотрудничества в рамках Центра, а также установление механизма формирования и использования секретных информационных ресурсов.

Антикор начал проверять Министерство туризма и спорта

Как отметили в ведомстве, специалисты проанализируют деятельность Министерства туризма и спорта, в том числе его подведомственных организаций, по вопросам финансирования спорта.



Кроме того, будут изучены бюджетные и внебюджетные источники, обеспечивающие проведение спортивных мероприятий, сборов, закупа экипировки, оборудования, спортивного питания, организации зарубежного командирования, вознаграждения, строительства спортивных объектов, а также содержание спортивных федераций и профессиональных клубов.

Стала известна стоимость строительства АЭС в Казахстане

Генеральный директор ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин рассказал во сколько обойдется строительство атомной электростанции в Казахстане. По его словам, стоимость строительства первой станции составит 10-15 млрд долларов. Источники финансирования сейчас прорабатываются. В основном, это международное финансовые институты. Проект пока рассматривается как коммерческий, без вмешательства государства

В мире

ХАМАС отказался обсуждать процесс возвращения заложников. Предложение прекратить бои на одну неделю в обмен на освобождение 40 человек было отклонено. Позицию группировки представил руководитель политического крыла ХАМАС Исмаил Хания в беседе с египетской разведкой. Он пояснил, что прибыл в Каир для согласования прекращения огня и увеличения поставок гуманитарной помощи для сектора Газа.

В Великобритании прекратили занятия в школах и призвали автомобилистов не отправляться в дорогу из-за урагана Пия, который принес с собой порывы ветра силой до 130 км/ч. Сильнее всего стихия разбушевалась на Шетландских островах к северу от Шотландии. В Северной Ирландии, а также на севере Англии и Уэльса сила ветра составляет примерно от 70 до 90 км/ч с порывами до 105 км/ч.

NASA опубликовало изображение NGC 2264, также известного как "Скопление Рождественской елки". Это группа молодых звезд, расположенных на расстоянии около 2 500 световых лет от Земли. Снимок сделали в рентгеновской обсерватории "Чандра". Зеленая туманность, окружающая звезды, напоминает праздничную рождественскую елку.

Новости спорта

Сборная Казахстана в заключительном матче отбора на ЧМ-2024 по футзалу обыграла на выезде команду Румынии. Встреча группы A Элитного раунда в Бухаресте, завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Рикардо Кака. В первом тайме на восьмой минуте Чингиз Есенаманов забил первый гол. Во второй половине встречи Биржан Оразов (26 минута) установил окончательный счет.

Бронзовый призер прошедшего сезона чемпионата КПЛ, футбольный клуб "Актобе", сделал значимое приобретение в межсезонье. Оборона актюбинцев получила поддержку в лице защитника сборной Казахстана Багдата Каирова. Приход 30-летнего игрока уже назвали возвращением в родные пенаты, так как Багдат Каиров является воспитанником футбольного клуба "Актобе". Ранее он защищал честь главной команды региона, плюс играл в "Актобе-Жас".

Самый популярный казахстанский футбольный клуб "Кайрат" из Алматы получил приглашение на участие в товарищеском турнире, который пройдет со 2 по 14 февраля 2024 года на полях ОАЭ. Помимо легендарного казахстанского коллектива, в зимнем Кубке РПЛ покажут свое мастерство не менее известные российские команды "Спартак", "Ростов", а также самый титулованный клуб ОАЭ "Шабаб Аль-Ахли".



Форвард клуба "Интер Майами" и аргентинской сборной Лионель Месси награжден премией "Золотая Олимпия-2023", которая присуждается Обществом спортивных журналистов Буэнос-Айреса. Вдобавок, он получил приз лучшего футболиста 2023 года. Месси в этой гонке опередил баскетболиста Факундо Кампаццо и автогонщика Мариано Вернера.

