Молодые семьи отказались съезжать из временного льготного жилья в Астане

Столичная молодежь и местные чиновники не смогли поделить тысячу квартир. Льготное жилье молодым людям выдали на 5 лет за символичную арендную плату. Срок прошел, настала очередь заселиться следующей партии, но теперь молодые люди хотят выкупить обжитые квартиры, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает КТК, встреча прошла в зрительном зале театра. Молодых людей власти намерены выселить из предоставленного им на время и в аренду социального жилья, но переезжать они никуда не собираются.

"Просто 25-го в марте посреди учебного года детей куда нам вырывать со школы? Какая школа нас примет? Чтобы ребенка садиком обеспечить нам нужно год в очереди простоять", – возмущаются люди.

Встреча продлилась почти два часа. Но дискуссия лишь зашла в тупик, отмечает телеканал.

"По истечении 5 лет, которые заселились в 19-м году, они должны его освободить". Замруководителя Управления жилья и жилищной инспекции г. Астаны Бейсен Усенов

Молодежь требует выкупа временного – навсегда. Некоторые согласны даже на рыночную цену, но под льготный процент по займу.

"Только по Астане 47 тыс. жителей в очереди стоят. Из молодежи оттуда примерно 10-12 тыс. – молодежь". Руководитель Управления по вопросам молодежной политики г. Астаны Кайрат Камбаров

Но накопить, по словам молодых людей, даже на первоначальный взнос при нынешних инфляции и зарплатах практически нереально.

"Если будут выселять, то молодежь пойдет до конца. Почему? Потому что им терять нечего, у них жилья нет. Потом что дальше делать? Я больше чем уверен, что из 100% молодежи процентов 30-40 только накопят. Остальные, ну, просто существуем и выживаем". Жандос Кусаинов

Многие живут в этом социальном ЖК. В целом от обычной столичной застройки он сильно не отличается. В этом жилом комплексе 5 огромных блоков. Здесь около 2 тыс. квартир, половину из них выдали работающей молодежи по соцпрограмме. За однокомнатную или двухкомнатную квартиру они платят примерно от 6 до 13 тыс. тенге. Здесь, кроме обустроенного двора, есть крытый паркинг, да и сам дом расположен в районе с развитой инфраструктурой. Многие молодые семьи за время жизни в "коммунальном раю" обзавелись детьми. Устроили их в детские сады и школы поблизости, сдружились. Но пожить такой жизнью хотят и другие. В профильном министерстве тем временем о пересмотре условий программы пока не заявляли.

Ранее сообщалось, что за год цены продажи нового жилья повысились на 4,4%, а квартир вторичного рынка снизились на 2,9%.

