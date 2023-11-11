В Атырау и Алматы ожидается повышенное загрязнение воздуха

Фото: pixabay

Специалисты РГП "Казгидромет" сообщили, что в субботу, 11 ноября, неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Атырау и Алматы, передает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: