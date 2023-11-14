Новый городской маршрут запускают в Алматы

О запуске нового городского маршрута рассказали в пресс-службе акимата Алматы, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что новый городской маршрут №89 будет запущен с 15 ноября 2023 года.

"Он станет курсировать от станции метро "Райымбек батыр" до ЖК Gate City, расположенного в Илийском районе Алматинской области. Транспортное обслуживание на данном маршруте будет вестись автобусами большой вместимостью марки МАЗ-203069 в количестве 13 подвижных единиц с интервалом движения 8 минут". Пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

С начала 2023 года организовано 10 городских и пригородных новых маршрутов и обновлен подвижной состав на 22 маршрутах.

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