Как казахстанцев будут убеждать застраховаться

В Казахстане разработаны меры по вовлечению экономически активного населения в систему социального медицинского страхования. Об этом 16 ноября 2023 года рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения РК, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, чтобы объективно отслеживать ситуацию с охватом социального медицинского страхования и принимать своевременные и эффективные меры по его увеличению, при Минздраве создали межведомственный проектный офис. В него вошли представители МЗ РК, МТСЗН РК, КГД МФ РК, ФСМС и ГФСС, которые будут координировать работу региональных штабов.

Работа по вовлечению казахстанцев в систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) будет вестись по трем основным направлениям:

первое – это работа в отношении граждан из числа неудовлетворительного, кризисного и экстренного уровня благополучия. На сегодня, по данным Цифровой карты семьи, казахстанцев, соответствующих данным уровням благополучия, 2,2 млн. Штабам при местных исполнительных органах предстоит выявить среди них экономически активных и нетрудоспособных людей с целью обеспечить мерами занятости первых и включить в список льготных категорий вторых. Кроме того, будет проработан вопрос механизма оплаты МИО взносов на ОСМС за лиц неблагополучных категорий;

– это работа в отношении граждан из числа неудовлетворительного, кризисного и экстренного уровня благополучия. На сегодня, по данным Цифровой карты семьи, казахстанцев, соответствующих данным уровням благополучия, 2,2 млн. Штабам при местных исполнительных органах предстоит выявить среди них экономически активных и нетрудоспособных людей с целью обеспечить мерами занятости первых и включить в список льготных категорий вторых. Кроме того, будет проработан вопрос механизма оплаты МИО взносов на ОСМС за лиц неблагополучных категорий; второе – вовлечение неформально занятого населения через взаимодействие МИО с органами государственных доходов. Их совместная работа будет усилена в части выявления фактов осуществления предпринимательской деятельности без регистрации;

– вовлечение неформально занятого населения через взаимодействие МИО с органами государственных доходов. Их совместная работа будет усилена в части выявления фактов осуществления предпринимательской деятельности без регистрации; третье – активизация работы органов госдоходов с работодателями, несвоевременно производящими платежи по ОСМС. Здесь речь идет об организациях-должниках в системе социального медстрахования.

"Таким образом, основная практическая работа будет вестись на городском и районном уровнях". Пресс-служба Минздрава РК

По результатам проведенного анализа информационных баз данных выявлен низкий уровень численности казахстанцев, которые фактически осуществляют взносы и отчисления в обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС).

"Реальных плательщиков насчитывается около 5 млн, или не более 25% казахстанцев. В отдельных областях страны показатель не достигает и одной пятой части от местного населения". Пресс-служба Минздрава РК

В ведомстве напомнили, что 11,7 млн граждан 15 льготных категорий получают медицинскую помощь по ОСМС за счет государства.

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2 ноября 2023 года вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев рассказал, получение каких еще услуг предлагается ограничить для незастрахованных в системе медицинского страхования казахстанцев. Подробнее по ссылке выше.