Еще три новых пригородных маршрута запустили в Алматы: куда на них можно доехать
Маршрут №245 сообщением автостанция села Узынагаш – автостанция Толе би – Яссауи будет обслуживаться 25 автобусами большой вместимости.
Начало движения – 05:45, окончание – 23:00. Перевозчик – ТОО "Ecobus service".
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Маршрут №254 сообщением Каскелен – рынок "Салем" будет обслуживаться 16 автобусами большой вместимости.
Начало движения – 05:50, окончание – 23:00. Перевозчик – ТОО "Мадина".
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Маршрут №239 сообщением Станция метро "Б. Момышулы" – пос. Долан будет обслуживаться 18 автобусами.
Время начала работы – 05:30, время окончания – 23:01. Перевозчик – ТОО "Neo City Trans".
Фото: пресс-служба акимата Алматы
"Стоимость проезда составляет 120 тенге, как и на городских маршрутах. Все автобусы оборудованы системой электронного билетирования Onay".Пресс-служба акимата Алматы
Власти, ссылаясь на Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, отметили, что данные маршруты переданы перевозчикам до проведения конкурсов на обслуживание маршрутов и будут функционировать в тестовом режиме.
"По итогам в схемы движения будут вноситься изменения с учетом пассажиропотока и потребности населения".Пресс-служба акимата Алматы
28 октября 2024 года в Алматы запустили новые пригородные маршруты – №237, №257 и №258.