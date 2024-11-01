Еще три новых пригородных маршрута запустили в Алматы: куда на них можно доехать

В Алматы в рамках повышения транспортной связанности мегаполиса с агломерацией с 1 ноября 2024 года запустили еще три пригородных маршрута общественного транспорта. Об этом Zakon.kz рассказали в городском акимате.

Маршрут №245 сообщением автостанция села Узынагаш – автостанция Толе би – Яссауи будет обслуживаться 25 автобусами большой вместимости.

Начало движения – 05:45, окончание – 23:00. Перевозчик – ТОО "Ecobus service".

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Маршрут №254 сообщением Каскелен – рынок "Салем" будет обслуживаться 16 автобусами большой вместимости.

Начало движения – 05:50, окончание – 23:00. Перевозчик – ТОО "Мадина".

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Маршрут №239 сообщением Станция метро "Б. Момышулы" – пос. Долан будет обслуживаться 18 автобусами.

Время начала работы – 05:30, время окончания – 23:01. Перевозчик – ТОО "Neo City Trans".

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Стоимость проезда составляет 120 тенге, как и на городских маршрутах. Все автобусы оборудованы системой электронного билетирования Onay". Пресс-служба акимата Алматы

Власти, ссылаясь на Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, отметили, что данные маршруты переданы перевозчикам до проведения конкурсов на обслуживание маршрутов и будут функционировать в тестовом режиме.

"По итогам в схемы движения будут вноситься изменения с учетом пассажиропотока и потребности населения". Пресс-служба акимата Алматы

28 октября 2024 года в Алматы запустили новые пригородные маршруты – №237, №257 и №258.