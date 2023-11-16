Барная стойка с камином понадобились учителям в Экибастузе

Руководитель Павлодарского областного филиала РОО "Әділдік жолы" Нургуль Каирденова обратила внимание общественности на необычный лот. После просмотра сайта госзакупок выяснилось, что в школе №11 Экибастуза планируют купить барную стойку с крючками для бокалов и камин, сообщает Zakon.kz.

О нестандартном конкурсе общественница написала 16 ноября 2023 года на странице в Instagram.

"Необходима барная стойка со стульями, где обязательно должна быть подставка с крючками для кружек. Над столом должны быть два светодиодных висячих светильника". Нургуль Каирденова

Далее Каирденова задается вопросом, какую же атмосферу хотят создать в учительской.

"Еще нужен камин. Пишут, что это необходимо для обогрева служебного помещения. Какого – не известно. Есть вопрос. Ведь в этой школе был сделан капитальный ремонт в этом году. После капремонта школа нуждается в дополнительном обогреве камином?" Нургуль Каирденова

В отделе образования Экибастуза ответили, что отделом совместно с управлением образования Павлодарской области создана комиссия и проведена служебная проверка.

"В ходе проверки выяснено, что в школе №11 города Экибастуза для создания комфортной среды для педагогов, обустраивается современная учительская "Teacher Office". Согласно концепции в современной учительской обустраивается уголок отдыха. Данный уголок предполагает наличие посуды, электроприборов и стола, чтобы педагоги могли отдохнуть за чашкой чая. Специалистом по государственным закупкам школы №11 при выборе из реестра стола неправильно была подобрана техническая спецификация". Отдел образования Экибастуза

В связи, с чем комиссией рекомендовано отменить данную государственную закупку.

"Закупка будет объявлена повторно с изменением технической спецификации согласно концепции современной учительской. Концепция не предполагает наличие камина, по ней закупка также отменена. Руководителю школы за ослабление контроля при организации государственных закупок и специалисту за нарушение правил проведения государственных закупок объявлены дисциплинарные взыскания". Отдел образования Экибастуза

Дополнительно сказано, для недопущения впредь подобных фактов с руководителями учреждений образования города Экибастуза будет проведено оперативное совещание.

Камин с барной стойкой не первый лот, вызывающий интерес у общественности. К примеру, 2 ноября 2023 года сообщалось, что полицейским ЗКО купят массажное кресло за 900 тысяч тенге. В полиции отметили: устройство необходимо для релаксации и коррекции психического состояния сотрудников.