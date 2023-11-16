Барная стойка с камином понадобились учителям в Экибастузе
О нестандартном конкурсе общественница написала 16 ноября 2023 года на странице в Instagram.
"Необходима барная стойка со стульями, где обязательно должна быть подставка с крючками для кружек. Над столом должны быть два светодиодных висячих светильника". Нургуль Каирденова
Далее Каирденова задается вопросом, какую же атмосферу хотят создать в учительской.
"Еще нужен камин. Пишут, что это необходимо для обогрева служебного помещения. Какого – не известно. Есть вопрос. Ведь в этой школе был сделан капитальный ремонт в этом году. После капремонта школа нуждается в дополнительном обогреве камином?"Нургуль Каирденова
В отделе образования Экибастуза ответили, что отделом совместно с управлением образования Павлодарской области создана комиссия и проведена служебная проверка.
"В ходе проверки выяснено, что в школе №11 города Экибастуза для создания комфортной среды для педагогов, обустраивается современная учительская "Teacher Office". Согласно концепции в современной учительской обустраивается уголок отдыха. Данный уголок предполагает наличие посуды, электроприборов и стола, чтобы педагоги могли отдохнуть за чашкой чая. Специалистом по государственным закупкам школы №11 при выборе из реестра стола неправильно была подобрана техническая спецификация".Отдел образования Экибастуза
В связи, с чем комиссией рекомендовано отменить данную государственную закупку.
"Закупка будет объявлена повторно с изменением технической спецификации согласно концепции современной учительской. Концепция не предполагает наличие камина, по ней закупка также отменена. Руководителю школы за ослабление контроля при организации государственных закупок и специалисту за нарушение правил проведения государственных закупок объявлены дисциплинарные взыскания".Отдел образования Экибастуза
Дополнительно сказано, для недопущения впредь подобных фактов с руководителями учреждений образования города Экибастуза будет проведено оперативное совещание.
Камин с барной стойкой не первый лот, вызывающий интерес у общественности. К примеру, 2 ноября 2023 года сообщалось, что полицейским ЗКО купят массажное кресло за 900 тысяч тенге. В полиции отметили: устройство необходимо для релаксации и коррекции психического состояния сотрудников.