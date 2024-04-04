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Борец с коррупцией показал удручающее состояние одной из больниц в ВКО

Больница в Глубковском районе, состояние, ремонт, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 12:35 Фото: Facebook/Адиль Пшенов
Руководитель Восточно-Казахстанского филиал РОО "Әділдік жолы" Адиль Пшенов показал, как выглядит больница в Глубоковском районе, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Facebook он написал, что этому медучреждению 10 лет со дня открытия.

"Начали строить в 2012 году компания "Кумаров и К", через некоторое время руководителя компании привлекли к уголовной ответственности, а продолжило строительство компания отца нынешего акима района ТОО "Элхон", на тот момент руководитель Тумашинов Л.Ш. ТОО "Элхон" построило данный объект и сдали в эксплуатацию в августе 2014 г. Сумма строительства больницы обошлось государству в 2 млрд тенге", – сообщил Пшенов.

Он продолжил, что буквально через два года после сдачи объекта, здание больницы дало трещину, фундамент стал оседать.

Борец с коррупцией приложил фотографии, на которых видно, что:

  • Пошли трещины от фундамента до крыши по всему периметру больницы;
  • Просадка фундамента;
  • Отлетевшая плитка;

Адиль Пшенов также сообщил следующее:

  • Здание пищеблока признано аварийным, уже около года она закрыто и пациентов кормят из кафе;
  • Со слов сотрудников в аварийном состоянии находится актовый зал больницы;
  • Вентиляционная система находится в нерабочем состоянии;
  • Асфальт вокруг больницы также просел, местами его вообще нет.

Он обратился к Антикору ВКО, прокуратуре с просьбой обратить внимание на ситуацию и провести проверку.


В акимате Глубоковского района не оставили без внимания эту публикацию.

Там подтвердили, что строительство больницы в поселке Глубокое начала в 2012 году стройкомпания "Кумаров и компания". Она произвела работы по укладке фундамента, построили первый этаж здания больницы.

"Затем у подрядчика начались судебные разбирательства, и предприятие не смогло продолжить работы по строительству больницы. Для завершения строительства привлекли ТОО "Элхон". Данным предприятием завершены ранее начатые строительные работы, а также в 2015 году за счет средств предприятия проведено укрепление фундамента больницы, который на начале строительства сделало ТОО "Кумаров и компания". В 2023 году администрацией Глубоковской районной больницы проведена техническая экспертиза здания. Выдано техническое заключение", – сообщили в акимате.

На основании этого техзаключения нужно разработать проектно-сметную документацию для проведения ремонтных работ.

"Администрация больницы подала бюджетную заявку в управление здравоохранения ВКО. Вопрос находится на рассмотрении", – продолжили в акимате.

Там также прокомментировали вопрос питания для пациентов:

"Приготовление питания передано больницей на аутсорсинг. Еду доставляют в сертифицированной таре с соблюдением всех необходимых санитарных норм".

И в заключение в акимате сообщили, что в феврале 2024 года аким Глубоковского района Эльдар Тумашинов осматривал больницу, изучил все проблемные вопросы. И было принято решение летом за счет спонсорских средств отремонтировать входную группу районной больницы.

20 марта 2024 года мы подробно рассказывали о том, как в ВКО проходит реализация сразу нескольких государственных программ по развитию системы здравоохранения. 

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