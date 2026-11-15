Ушла из жизни одна из основательниц казахского телевидения
О ее смерти 15 ноября 2026 года сообщили в Министерстве культуры и информации РК. Зульхия Жуматова родилась 20 февраля 1920 года в Баянаульском районе Павлодарской области. Ей было 106 лет.
8 марта 1958 года она вместе с Нелли Омаровой открыла первый эфир Казахского телевидения. Жуматова стала ведущей первой телевизионной передачи на казахском языке, а Омарова провела программу на русском. Это событие положило начало истории отечественного телевещания.
С 1958 по 1970 год Жуматова работала на Казахском телевидении, внесла значительный вклад в его становление и развитие дикторского искусства на казахском языке.
Помимо работы на телевидении, она занималась литературным творчеством, писала стихи и произведения для детей, работала переводчиком. Также занимала руководящую должность в Театре для детей и юношества имени Габита Мусрепова.
28 июня 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев наградил Зульхию Жуматову орденом "Курмет" за особые заслуги в развитии национального телевидения.
В Министерстве культуры и информации выразили соболезнования родным, близким и коллегам покойной.
"Светлый образ выдающейся личности, стоявшей у истоков казахского телевидения, ее достойный жизненный путь и вклад в развитие национальной культуры и духовности навсегда останутся в памяти народа", – говорится в сообщении ведомства.