Акимат Астаны обратился к горожанам из-за футбольного матча
В ведомстве напомнили, что квалификационный матч Чемпионата Европы-2024 между сборными Казахстана и Сан-Марино состоится 17 ноября на столичном стадионе "Астана Арена". Матч начнется в 21:00 17 ноября по времени Астаны.
"В этот день усилят работу общественного транспорта до стадиона "Астана Арена", – говорится в сообщении.
Для удобства болельщиков и с целью минимизации заторов с пяти перехватывающих парковок в 19:30 будут организованы специальные шаттл-автобусы с обратным вывозом:
- парковка "Столичный цирк";
- парковка СК "Казахстан";
- парковка Мечеть "Әзірет Сұлтан";
- парковка Мечеть "Әбу Насыр Әл-Фараби" (Нұр-Астана);
- парковка Дворец "Жастар".
"После окончания игры болельщики смогут уехать на дополнительных городских и пригородных маршрутах: №10, №12, №21, №26, №27, №28, №37, №40, №49, №51, №53, №60 и №303, которые будут ожидать на остановках по пр. Кабанбай батыра", – следует из сообщения.
Фото: CTS
Автолюбителей призывают на период проведения матча пользоваться общественным транспортом.
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