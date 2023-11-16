Акимат Астаны обратился к горожанам из-за футбольного матча

Дополнительные автобусы будут курсировать после матча Казахстан – Сан-Марино в Астане. Об этом 16 ноября 2023 года рассказали в пресс-службе столичного акимата, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что квалификационный матч Чемпионата Европы-2024 между сборными Казахстана и Сан-Марино состоится 17 ноября на столичном стадионе "Астана Арена". Матч начнется в 21:00 17 ноября по времени Астаны.

"В этот день усилят работу общественного транспорта до стадиона "Астана Арена", – говорится в сообщении.

Для удобства болельщиков и с целью минимизации заторов с пяти перехватывающих парковок в 19:30 будут организованы специальные шаттл-автобусы с обратным вывозом:

парковка "Столичный цирк";

парковка СК "Казахстан";

парковка Мечеть "Әзірет Сұлтан";

парковка Мечеть "Әбу Насыр Әл-Фараби" (Нұр-Астана);

парковка Дворец "Жастар".

"После окончания игры болельщики смогут уехать на дополнительных городских и пригородных маршрутах: №10, №12, №21, №26, №27, №28, №37, №40, №49, №51, №53, №60 и №303, которые будут ожидать на остановках по пр. Кабанбай батыра", – следует из сообщения.

Фото: CTS

Автолюбителей призывают на период проведения матча пользоваться общественным транспортом.

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