За что авиапассажиров могут оштрафовать до 17 млн тенге

В авиакомпании Air Astana казахстанцам напомнили о безопасности полетов и необходимости соблюдать дисциплину на борту, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, авиакомпания обеспокоена увеличением нарушений правил поведения среди пассажиров:

в 2022 году в группе компаний Air Astana произошло 773 случаев нарушения правил поведения на борту,

за 10 месяцев 2023 года – 716.

В авиакомпании уточнили, что инциденты происходят как на борту, так и в процессе регистрации на рейс.

"Наблюдается рост ложных сообщений о взрывных устройствах и иных запрещенных к полету предметов и веществ, в том числе в шуточной форме, приводящих к эвакуации пассажиров, задержкам и необоснованному вызову спецслужб. Такие действия создают угрозу авиационной безопасности и приводят к существенным материальным издержкам". Air Astana

За подобные правонарушения предусмотрена уголовная ответственность по ст. 273 ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма") УК РК, из которой следует:

"Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма – наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17 250 000. – Прим. ред.) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок".

Частые случаи недисциплинированного поведения, как уточнили в авиакомпании, включают словесные оскорбления, игнорирование инструкций, физическое насилие и ущерб имуществу, а также курение на борту.

"Согласно закону РК о воздушных перевозках, курение а самолетах запрещено и карается административным штрафом в размере 50 МРП (172 500 тенге. – Прим. ред.)", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Air Astana 20 ноября 2023 года.

Авиакомпания призывает пассажиров безукоризненно соблюдать правила и инструкции на борту для безопасного и комфортного полета.

1 МРП = 3450 тенге

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