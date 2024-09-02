Саткалиев рассказал, на каком этапе подготовка к референдуму по АЭС

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев 2 сентября 2024 года рассказал, на каком этапе подготовка к референдуму по вопросу строительства АЭС, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что после того, как будет подписан указ главы государства об объявлении национального референдума, в соответствии с конституционным законом Центральной избирательной комиссией будет разработан план его проведения.

"Мы сейчас фиксируем достаточно большой интерес в регионах по продолжению разъяснительной работы. Депутаты парламента активно подключились и будут проводить соответствующие встречи. В том числе с избирателями и ассоциациями, лидерами общественного мнения. И в соответствии с указами, правилами и приказами, ЦИК-ом будет организован процесс проведения референдума", – дополнил Алмасадам Саткалиев.

Также он ответил, сколько будет окупаться строительство АЭС.

"Все зависит от тарифов. Сегодня главой государства был поставлен достаточно четкий сигнал, что тарифы должны быть социально ответственными. Чем меньше тариф, тем более длительный срок окупаемости. Проекты энергетики все энергоемкие. Это касается строительства не только атомной электростанции, но и угольных станций. Минимум от 10 до 15 лет изначально закладывается в финансовую модель данных проектов. Я думаю, что атомная станция не станет исключением", – озвучил Саткалиев.

По его словам, тариф будет зависеть от окончательного решения по выбору вендера.

"У всех вендеров разные цены. То есть, далее будут произведены расчеты. В разрезе по каждому вендеру расчеты делаются. Я думаю, что мы должны понимать, что завершение станции будет через 10-12 лет. Для того, чтобы спрогнозировать тариф с учетом инфляции, требуются дополнительные расчеты. На стадии принятия решения по станции эти расчеты будут произведены. Сейчас мы говорим о возможности строительства атомной станции, а не о выборе вендера. Мы говорим о том, чтобы народ определился, развивать атомную энергетику или нет", – рассказал министр.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана, назвал дату, когда состоится референдум по вопросу строительства АЭС.

16 июля 2024 года министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, сколько казахстанцев должны проголосовать, чтобы считать референдум по АЭС состоявшимся.

