Ложные турфирмы и поддельные путевки: МВД предупредило о рисках мошенничества
Фото: polisia.kz
Министерство внутренних дел Казахстана предупреждает граждан о рисках мошенничества при организации паломнических поездок в рамках умры и хаджа, сообщает Zakon.kz.
Для предотвращения финансовых потерь и мошенничества МВД рекомендует:
- Проверять лицензию и репутацию турфирмы. Организаторы таких поездок должны обладать государственной лицензией, а также предоставлять туристам индивидуальный туркод. Перед бронированием важно ознакомиться с отзывами клиентов.
- Остерегаться подозрительно низких цен. Слишком заманчивые предложения могут оказаться мошенническими схемами. Рекомендуется сравнивать стоимость услуг у различных операторов, чтобы убедиться в ее соответствии рыночным расценкам.
- Тщательно проверять документы и договор. Перед подписанием контракта следует внимательно изучить все его условия. В случае сомнений можно проконсультироваться с юристом или специалистом в туристической сфере.
- Удостовериться в наличии четких контактных данных. Надежные компании предоставляют действующий адрес, телефон и электронную почту. Мошеннические схемы зачастую связаны с виртуальными страницами без четкой контактной информации.
- Изучить программу тура. Важно заранее узнать, что включено в стоимость (перелет, проживание, транспорт, питание, медицинская страховка и другие услуги), а также убедиться в отсутствии скрытых платежей.
МВД призывает граждан быть бдительными и ответственно подходить к выбору турфирм для совершения паломничества.
Ранее сообщалось, что в Казахстане раскрыты крупные финансовые преступления.
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