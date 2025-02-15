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Общество

Ложные турфирмы и поддельные путевки: МВД предупредило о рисках мошенничества

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2025 10:01 Фото: polisia.kz
Министерство внутренних дел Казахстана предупреждает граждан о рисках мошенничества при организации паломнических поездок в рамках умры и хаджа, сообщает Zakon.kz.

Для предотвращения финансовых потерь и мошенничества МВД рекомендует:

  • Проверять лицензию и репутацию турфирмы. Организаторы таких поездок должны обладать государственной лицензией, а также предоставлять туристам индивидуальный туркод. Перед бронированием важно ознакомиться с отзывами клиентов.
  • Остерегаться подозрительно низких цен. Слишком заманчивые предложения могут оказаться мошенническими схемами. Рекомендуется сравнивать стоимость услуг у различных операторов, чтобы убедиться в ее соответствии рыночным расценкам.
  • Тщательно проверять документы и договор. Перед подписанием контракта следует внимательно изучить все его условия. В случае сомнений можно проконсультироваться с юристом или специалистом в туристической сфере.
  • Удостовериться в наличии четких контактных данных. Надежные компании предоставляют действующий адрес, телефон и электронную почту. Мошеннические схемы зачастую связаны с виртуальными страницами без четкой контактной информации.
  • Изучить программу тура. Важно заранее узнать, что включено в стоимость (перелет, проживание, транспорт, питание, медицинская страховка и другие услуги), а также убедиться в отсутствии скрытых платежей.

МВД призывает граждан быть бдительными и ответственно подходить к выбору турфирм для совершения паломничества.

Ранее сообщалось, что в Казахстане раскрыты крупные финансовые преступления. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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