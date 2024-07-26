Назван топ-5 крупнейших водопроводов Казахстана

26 июля 2024 года в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана назвали топ-5 крупнейших водопроводов страны, сообщает Zakon.kz.

Арало-Сарыбулакский групповой водопровод

Общая его протяженность составляет 2583,53 км. Водопровод, направляющий воду из Толагайского подземного месторождения, введен в эксплуатацию в 1986 году.

На сегодня он обеспечивает питьевой водой 61 село, где проживают более 163 тысячи человек.



Булаевский водопровод

Общая протяженность – 2027,64 км. Введенный в эксплуатацию в 1962 году водопровод способен пропускать 60 тысяч кубометров воды в сутки. Групповой водопровод начинается с Сергеевского водохранилища и проходит по территории 6 районов Северо-Казахстанской области: Кызылжарского, Акжарского, Аккайынского, Тайыншинского, Мамлютского и района М. Жумабаева.

На сегодня он обеспечивает питьевой водой 136 сел, в которых проживают более 95 тысяч человек.

Сарыагашский групповой водопровод

Общая протяженность – 896,6 км. Введенный в эксплуатацию в 2004 году групповой водопровод забирает воду из реки Келес и Ташкулакского канала.

На сегодня он обеспечивает питьевой водой 30 населенных пунктов, где проживают 147 тысяч человек.

Каменский групповой водопровод

Общая протяженность – 307,414 км. Водопровод, построенный для доставки воды из Серебряковского подземного месторождения на юге Уральска, введен в эксплуатацию в 1982 году.

На сегодня он обеспечивает питьевой водой 19 населенных пунктов, где проживают 25 тысяч человек.

Групповой водопровод "Жайрем-Каражал"

Общая протяженность – 117,4 км. Введен в эксплуатацию в 2019 году для забора воды из озера Тузколь.

На сегодня водопровод обеспечивает водой около 174 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Казахстане усилят борьбу с "черным рынком" воды. Для этого при Министерстве водных ресурсов и ирригации создан Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов.