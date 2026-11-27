Метели и мороз до -13°С в Астане, туман и дождь со снегом в Алматы: какой будет погода 28-30 ноября

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Синоптики РГП "Казгидромет" озвучили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на 28, 29 и 30 ноября 2026 года. Пока в столице Казахстана будет морозно, в двух других городах еще сохранится тепло, сообщает Zakon.kz.

Астана 28 ноября: переменная облачность, временами снег, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью и днем -5-7°С.

29 ноября: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер северо-западный 9-14, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -5-7°С.

30 ноября: переменная облачность, ночью снег, поземок. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°С, днем -8-10°С. Алматы 28 ноября: переменная облачность, ночью небольшие осадки (дождь, снег). Ночью и утром – туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +6+8°С.

29 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0,+2°С, днем +6+8°С.

30 ноября: переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег). Временами туман. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +5+7°С. Материал по теме Подъем воды в реках и угроза подтоплений: жителей Алматы и области предупредили об опасности Шымкент 28 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +7+9°С.

29 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +8+10°С.

30 ноября: переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +8+10°С. Ранее мы писали, что 20-градусные морозы и сильные снегопады ударят по Казахстану в выходные.

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