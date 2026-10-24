"Самые лучшие": закат над Каспием восхитил Казнет
Фото: Instagram/azamat_sarsenbayev
Известный казахстанский блогер Азамат Сарсенбаев разместил красивейшее видео заката над Каспийским морем, сообщает Zakon.kz.
Экоактивист поделился роликом с подписчиками на своей странице в Instagram 23 октября 2026 года.
"Все-таки, актауские закаты самые лучшие в мире…" – коротко написал в подписи Сарсенбаев.
Комментаторы единогласно согласились с автором.
- Красота.
- Вне всяких сомнений!
- Согласна. Я приеду на них посмотреть.
- Спору нет, – написали в ответ пользователи Казнета.
Ранее фотограф National Geographic показал удивительную красоту казахстанской природы.
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