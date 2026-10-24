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Общество

"Самые лучшие": закат над Каспием восхитил Казнет

солнце, море, закат, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 12:29 Фото: Instagram/azamat_sarsenbayev
Известный казахстанский блогер Азамат Сарсенбаев разместил красивейшее видео заката над Каспийским морем, сообщает Zakon.kz.

Экоактивист поделился роликом с подписчиками на своей странице в Instagram 23 октября 2026 года.

"Все-таки, актауские закаты самые лучшие в мире…" – коротко написал в подписи Сарсенбаев.

Комментаторы единогласно согласились с автором.

  • Красота.
  • Вне всяких сомнений!
  • Согласна. Я приеду на них посмотреть.
  • Спору нет, – написали в ответ пользователи Казнета.

Ранее фотограф National Geographic показал удивительную красоту казахстанской природы.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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