"Самые лучшие": закат над Каспием восхитил Казнет

Известный казахстанский блогер Азамат Сарсенбаев разместил красивейшее видео заката над Каспийским морем, сообщает Zakon.kz.

Экоактивист поделился роликом с подписчиками на своей странице в Instagram 23 октября 2026 года.

"Все-таки, актауские закаты самые лучшие в мире…" – коротко написал в подписи Сарсенбаев.

Комментаторы единогласно согласились с автором.

Красота.

Вне всяких сомнений!

Согласна. Я приеду на них посмотреть.

Спору нет, – написали в ответ пользователи Казнета.

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