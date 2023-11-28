Человек с мечтой: как павлодарец с синдромом Дауна вдохновляет других людей с инвалидностью

Николай Золотых по утрам варит кофе. Две чашечки он устанавливает на поднос рядом с цветами и несет родителям. Он рассказывает им о мечте выучиться на бариста, а еще лучше – повара.

Шаг за шагом этот парень приближается к цели, и доказывает, что возможно все. О вдохновляющем примере рассказывает Zakon.kz.

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Николая Золотых невозможно застать без дела. Он занят в постановках в павлодарской инклюзивной театральной студии, посещает спортивные секции: недавно занял третье место в метании ядра на соревнованиях в Турции, где участвовал в составе казахстанской команды. В его жизни есть любящие родители, друзья, общение, посещение выставок, спектаклей и концертов. Но ему хочется быть нужным обществу.

"Мне нравится готовить, особенно люблю угощать кофе близких, друзей. Что-то сделать на завтрак, обед для меня - удовольствие. Но я хотел бы учиться этому делу в колледже, чтобы стать профессиональным бариста, а потом и поваром. Буду работать", - говорит Николай Золотых.

По словам его мамы Людмилы, парень любит познавать новое. И если берется за дело, то основательно. Она не сомневается, что учеба в колледже и поступление на работу с дипломом возможно.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

"22 года наблюдаю за сыном и его друзьями с синдромом Дауна. Я знаю, какие они общительные, добродушные, исполнительные. Им бы работать в сфере услуг. Они могут выполнять мелкую работу на предприятиях, хоть бирки клеить. Кому-то для этого нужно специальное образование, кому-то нет. Но, к сожалению, большинство из них пока вынуждены находиться в четырех стенах после окончания школ и интернатов. Сейчас инклюзия в нашей стране развивается, государство уделяет этому вопросу все больше внимания. Мы надеемся, что у этих ребят будет возможность получать трудовые навыки и работодатели заинтересуются теми, кто хочет приносить пользу. Если Николай будет в числе первых, кто пройдет этот сложный путь, он подаст пример", – говорит Людмила Золотых.

Рука помощи

Колледжи и вузы страны давно открыты для студентов с инвалидностью, доступен и рынок труда. Создаются условия для обучения молодых людей с нарушением слуха, зрения, проблемами опорно-двигательного аппарата. Людям с ментальными нарушениями намного сложнее. В Павлодарской области получают среднее профессиональное образование пока лишь дети с задержкой психического развития. На это много причин, и не только медицинских. Николай говорит, что к каждый случай особенный, не похож на другой. Свои мысли он озвучил на встрече с представителями управления образования Павлодарской области.

"Хочется восхититься Николаем. Ведь не все люди любят спорт и так вдохновенно рассказывают о деле, которым занимаются. Что касается получения специальности "повар", в регионе достаточно организаций образования, где обучают этому делу. Надо обсудить, как можно осуществить его мечту. Я полностью согласна, что подход к каждому ребенку, каждому молодому человеку должен быть индивидуальным", – говорит заместитель руководителя управления образования Роза Аканова.

Случай Николая Золотых может стать прецедентом, считают представителей госорганов. И в то же время исключением. Но он может подвигнуть законодателей пересмотреть правила приема в образовательные учреждения и в правила организации обучения. В мажилисе Казахстана не так давно создана группа "Инклюзивный парламент", которая сейчас занимается совершенствованием законодательства в различных сферах, в том числе в образовательной.

"Конечно мы должны исходить из принципа равного доступа к образованию для всех категорий. Дети с нарушением интеллекта стремятся получить профессию, базовую специальность, но у них и учебных заведений есть ограничения, которые нужно корректировать. Я считаю также, что нужно максимально делать упор и на трудоустройство наших граждан с инвалидностью, на это есть запрос. Поэтому мы совместно с госорганами изучаем и готовим конкретные предложения по внесению изменений во многие законодательные акты", - говорит депутат мажилиса Ажар Сагандыкова.

У Николая Золотых появился, пусть пока и небольшой шанс получить диплом специалиста в будущем. В этом году он вместе с другими ребятами занимался в рамках проекта "Информационный ресурсный центр для молодежи с нарушениями развития".

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

Проект реализовал павлодарский общественный фонд "Алтын бата" при поддержке управления информации и общественного развития акимата Павлодарской области.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

"Это место, где ребята могут общаться, заниматься творчеством, получать комплексную психологическую, юридическую поддержку, социальный патронаж. Встречи очень нужны молодым людям, помогают им не замыкаться в себе, развиваться. Это еще раз доказывает, насколько важна для социализация совместная работа", – говорит руководитель ОФ Евгения Стельвага.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

По ее словам, юным гражданам с ментальными нарушениями и их родителям сегодня необходим выбор. Если здоровье позволяет и есть желание учиться или трудиться, государство только выиграет от такой интеграции в общество. Будь то грантовые проекты, профессиональное обучение или организация новых рабочих мест на крупных или малых дружественных предприятиях с учетом особенностей и потребностей сотрудников.