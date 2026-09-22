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Общество

Фиктивные работы на 416 млн тенге: в Кызылординской области осудили участников схемы

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 18:04 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Кызылординской области вынесли приговор по делу о хищении 416,6 млн тенге у АО "Торгай Петролеум". По данным следствия, деньги выводились из компании через договоры на товары, работы и услуги, которые фактически не поставлялись и не выполнялись, передает Zakon.kz.

Как установило следствие, схему в октябре 2019 года разработал начальник механического отдела АО "Торгай Петролеум". Он занимал эту должность с 2018 года.

"Он вступил в сговор с другими должностными лицами компании, а также с руководителем ТОО "MANSUR-INVEST group" и ТОО "KazPromStroy LTD". Работы выполняли сотрудники компании, а товары уже были на балансе. В 2019-2020 годах в АО "Торгай Петролеум" оформлялись служебные письма о необходимости приобретения товаров и выполнения различных работ через указанные коммерческие организации. Однако, согласно материалам уголовного дела, фактически работы выполняли собственные сотрудники нефтяной компании, а необходимые товарно-материальные ценности уже находились на балансе предприятия. Общая сумма составила 416 млн 696 тыс. 896 тенге. Участники схемы их обналичили и каждый получил по 104 млн 174 тыс. 224 тенге". Следователь по особо важным делам Департамента экономических расследований по Кызылординской области Майра Оралбаева

Как рассказала Майра Оралбаева, виновные получили условные сроки.

Бывший начальник механического отдела признан виновным по п. 2 ч. 4 ст. 189 УК РК "Присвоение или растрата в особо крупном размере". Суд первоначально назначил ему 7 лет лишения свободы, а также лишил права занимать должности, связанные с материальной ответственностью, сроком на 10 лет. Но с учетом Закона РК "Об амнистии" 2025 года, основной срок был сокращен на одну пятую и составил 5 лет 7 месяцев 6 дней. При этом на основании статьи 63 УК РК наказание признано условным. В отношении осужденного установлен пробационный контроль на весь назначенный срок.

Руководитель ТОО "MANSUR-INVEST group" и ТОО "KazPromStroy LTD" С.Ш. также признан виновным. Ему вменены ч. 3 ст. 216, ч. 5 ст. 28 и п. 2 ч. 4 ст. 189 УК РК. Ему также первоначально назначили 7 лет лишения свободы. После применения амнистии срок составил 5 лет 7 месяцев 6 дней, а наказание суд признал условным с установлением пробационного контроля. Кроме того, С.Ш. пожизненно лишен права занимать должности, связанные с материальной ответственностью.

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Елена Лебедева
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