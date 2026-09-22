#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+19°
$
448.44
514.81
5.33
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+19°
$
448.44
514.81
5.33
Общество

22 водителя свадебных кортежей в Шымкенте попали под арест

Автомобиль, цветы, свадьба , фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 18:24 Фото: pixabay
С начала 2026 года в Шымкенте полицейские остановили девять кортежей, участники которых грубо нарушали ПДД. Около 120 автомобилей были водворены на штрафстоянку, сообщает Zakon.kz.

В ДП Шымкента поделились, что 22 водителя получили административный арест. Из них 12 человек привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. Еще 18 водителей лишились права управления транспортными средствами.

"Некоторые участники кортежей ради эффектных кадров для соцсетей совершают опасные маневры, устраивают дрифт и намеренно перекрывают дороги", – отметили полицейские.

В ведомстве напомнили, что подобные действия могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство и повлечь административный арест на срок до 15 суток. Автомобили нарушителей могут попасть на штрафстоянку.

За ситуацией на дорогах следят с помощью камер видеонаблюдения. Кроме того, полиция проводит мониторинг социальных сетей, где могут появляться видео нарушений.

Ранее свадебный кортеж в стиле 90-х привлек внимание полиции в Актюбинской области. После появления видео в соцсетях правоохранители нашли участников торжества и привлекли их к ответственности за нарушения ПДД.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
Читайте также
Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина
16:08, 14 апреля 2026
Участники свадебного кортежа, устроившие беспредел на дорогах Шымкента, лишились 12 авто
Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ
20:35, 25 февраля 2025
Участники кортежа устроили хаос на дорогах Шымкента
Область Улытау
05:25, 28 июля 2026
Свадебный кортеж оказался на штрафстоянке в области Улытау
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бахтиёр Зайнутдинов
18:10, Сегодня
Президент "Ордабасы" Кызайбаев подтвердил интерес к Бахтиёру Зайнутдинову
Казахстанский киберспортсмен Сутемгенов завершил своё выступление на Азиаде в Японии
17:55, Сегодня
Казахстанский киберспортсмен Сутемгенов завершил своё выступление на Азиаде в Японии
Логотип Азиатских игр в Нагое
17:47, Сегодня
Ещё один нокаут: Казахстанец Абдулрашид Абдуллаев вышел в полуфинал Азиатских игр-2026
БФЛ: где начинается большой футбол
17:44, Сегодня
БФЛ: где начинается большой футбол
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: