22 водителя свадебных кортежей в Шымкенте попали под арест

С начала 2026 года в Шымкенте полицейские остановили девять кортежей, участники которых грубо нарушали ПДД. Около 120 автомобилей были водворены на штрафстоянку, сообщает Zakon.kz.

В ДП Шымкента поделились, что 22 водителя получили административный арест. Из них 12 человек привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. Еще 18 водителей лишились права управления транспортными средствами.

"Некоторые участники кортежей ради эффектных кадров для соцсетей совершают опасные маневры, устраивают дрифт и намеренно перекрывают дороги", – отметили полицейские.

В ведомстве напомнили, что подобные действия могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство и повлечь административный арест на срок до 15 суток. Автомобили нарушителей могут попасть на штрафстоянку.

За ситуацией на дорогах следят с помощью камер видеонаблюдения. Кроме того, полиция проводит мониторинг социальных сетей, где могут появляться видео нарушений.

Ранее свадебный кортеж в стиле 90-х привлек внимание полиции в Актюбинской области. После появления видео в соцсетях правоохранители нашли участников торжества и привлекли их к ответственности за нарушения ПДД.