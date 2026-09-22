22 водителя свадебных кортежей в Шымкенте попали под арест
В ДП Шымкента поделились, что 22 водителя получили административный арест. Из них 12 человек привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. Еще 18 водителей лишились права управления транспортными средствами.
"Некоторые участники кортежей ради эффектных кадров для соцсетей совершают опасные маневры, устраивают дрифт и намеренно перекрывают дороги", – отметили полицейские.
В ведомстве напомнили, что подобные действия могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство и повлечь административный арест на срок до 15 суток. Автомобили нарушителей могут попасть на штрафстоянку.
За ситуацией на дорогах следят с помощью камер видеонаблюдения. Кроме того, полиция проводит мониторинг социальных сетей, где могут появляться видео нарушений.
Ранее свадебный кортеж в стиле 90-х привлек внимание полиции в Актюбинской области. После появления видео в соцсетях правоохранители нашли участников торжества и привлекли их к ответственности за нарушения ПДД.