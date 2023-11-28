Малайзия предложила запустить прямой рейс из Алматы на популярный курорт

Малайзия рассматривает возможность возобновить прямое авиасообщение между Алматы и курортом на острове Лангкави, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Мажилиса парламента РК 28 ноября, представитель парламента Малайзии предложил возобновить прямое авиасообщение между Алматы и малайским курортом Лангкави. Об этом стало известно на онлайн-встрече членов межпарламентских групп.

Член комитета безопасности палаты представителей парламента Малайзии Саид Ибрахим бин Саид Нох выступил с инициативой по восстановлению регулярных рейсов между Алматы и курортом на острове Лангкави, который популярен у туристов. Парламентарий указал, что до 2019 года такой рейс уже существовал. Его отменили в связи с пандемией Covid-19 и пока не восстановили.

"Малайская сторона предложила возобновить данный рейс, а также пригласила казахстанских студентов в свою страну для обучения", – отметили в пресс-службе Мажилиса.

Казахстанские и малайские парламентарии также договорились обмениваться законодательным опытом в различных сферах.

Сейчас добраться из Алматы до острова Лангкави можно только с двумя пересадками.

Ранее сообщалось, что до конца года из Казахстана планируют возобновить прямые рейсы в Малайзию – самолеты будут прибывать в Куала-Лумпур.