Школы при ЖК, окна с защитой от застройщика: Аймагамбетов рассказал о нововведениях

Бесплатный доступ к оценкам и домашним заданиям, установка фиксаторов на окнах, ограничение мобильников во время уроков, запрет строительства многоэтажных домов без обеспечения школами.

Об этих и других поправках, предусмотренных в законопроекте по вопросам образования, наставничества и безопасности детей, рассказал Zakon.kz депутат Мажилиса и руководитель рабочей группы Асхат Аймагамбетов.

– Асхат Канатович, почему решили разработать законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования, наставничества и безопасности детей"?

– Эта работа была начата еще весной для того, чтобы устранить определенные правовые пробелы, существующие в законодательстве.

Законопроект разработан по инициативе депутатов. Мы видим, что есть новые общественные отношения, которые нуждаются в урегулировании через новые нормы. Ближе к лету, согласно регламенту, направили подготовленный нами законопроект в правительство для получения заключения. В принципе, по большинству инициированных нами норм мы нашли поддержку, по тем, которые не поддержаны, будем дальше их отстаивать в рамках других законов. Сегодня выходим на пленарное заседание, где депутаты будут рассматривать эти нормы.

Фото: parlam.kz

– В проекте закона очень большой блок поправок…



– Да, есть здесь вопросы и образования, и безопасности детей, и наставничества, и другие.

– Что затронут поправки в сфере среднего образования?



– Закрепляется компетенция маслихатов по утверждению плана развития образования каждой области и города республиканского значения.



Маслихат каждого региона в рамках принятой на уровне республики концепции развития образования будет утверждать четкий план развития образования своего региона, где будут учтены особенности каждого региона со своими акцентами, показателями и актуальными задачами.

Мы встречались с депутатами маслихатов, включили их в рабочую группу по законопроекту, исследователи и эксперты наравне с депутатами маслихатов как раз и поднимали этот вопрос. Также закрепляется определение качества образования, понятие национальной системы обеспечения качества, понятие сетевых школ и т.д.

– Что такое сетевые школы?

– У нас есть такие школы, как Білім-Инновация лицеи (бывшие КТЛ). Есть Назарбаев интеллектуальные школы – НИШ. Есть РФМШ. Появилась целая сеть IT-лицеев, уже порядка 60 таких учебных заведений открылось в регионах. Открылась сеть школ Абая. Каждая из них имеет свое направление и особенность. Например, школы Абая, это уже более двух десятков школ в разных регионах гуманитарного направления.

Почему возникла необходимость определиться с этим понятием? Несмотря на то, что эти школы подчиняются разным областным управлениям образования, тем не менее, они работают в рамках общей сетевой образовательной политики и общей программы. Для того, чтобы все эти школы координировать и дать им возможность учитывать свои особенности, и предлагается ввести новый статус сетевых школ. Далее регулировать будет уже министерство. Будут особые требования по назначению директоров таких школ. Также будет определена академическая свобода в части их общих образовательных программ.

Кстати, еще есть очень интересная норма, которая позволяет в проактивном формате обеспечивать детскими кружками и секциями детей с девиантным поведением, которые стоят на учете в органах внутренних дел.

– То есть, чтобы их занять чем-то в свободное время?

– Да, это действительно важно. Есть родители, которые успевают записать своего ребенка в пять – десять кружков и секций, в том числе за счет бюджета. Как правило, это достаточно благополучные семьи, где за детьми обеспечен присмотр. Но есть и семьи, в которых в силу разных объективных и необъективных причин досуг детей не занят. Конечно, на то у них разные причины. У одних родители или законные представители ведут асоциальный образ жизни. У вторых родители днем и ночью на работе, и физически не хватает времени. У других родители просто не знают о такой возможности. А ведь это как раз та категория детей, которые нуждаются в особой поддержке со стороны государства. Они обычно остаются наедине с самими собой. Вот их мы и предлагаем автоматически записывать в кружки и занимать, не дожидаясь обращения родителей.

– Кто будет устраивать таких детей в кружки?

– Таких ребят не так много. Сама услуга будет в проактивном формате. Проактивный формат – это когда человек не ходит никуда и не подает заявление даже. Если они состоят на учете и имеют девиантное поведение, у нас есть те же соцпедагоги, которые могут в регистрировать их в секции в приоритетном порядке, или Минпросвещения найдет, полностью автоматизирует эту услугу. Бывает, что пока взрослые собирались, пока пришли, мест к тому времени не осталось. Вдобавок мощности наших дворцов школьников, где проходит большинство кружков и секций, небезграничные. А здесь мы говорим, что этим ребятам места должны будут предоставлять в первую очередь, потому что мы их должны занять делом, заинтересовать, вытащить из той среды, где они находятся. Нам очень важно этих детей поддержать в их непростой ситуации.

– Это хорошее дело.

– Еще есть хорошая норма в части функционирования и взаимодействия опорных школ и малокомплектных магнитных школ. У нас есть малокомплектные школы, обычно маленькие, они объединяют свои ресурсы вокруг крупных, полнокомплектных школ, районных. И приезжают туда несколько раз в год на уроки, на сессии. Ведь зачастую в своих школах у них, как правило, нет достаточных лабораторий, чтобы проводить, допустим, те же опыты. Зачастую бывает, что нет специалистов-предметников по отдельным предметам. Для того, чтобы эти взаимоотношения между малокомплектными школами и полнокомплектными опорными школами урегулировать, как раз есть соответствующая норма, которая будет решать эту задачу.

– Также в законопроекте закрепляются проверки старых школ, для чего?

– Вы наверняка помните, около двух лет назад в школе Северо-Казахстанской области обрушился потолок. Такое может случиться со старыми школами. У нас сейчас большое количество школ, которые функционируют более 50-70 лет. Есть также те, которые работают более 100 лет. Поэтому бывает возникают проблемы с несущими конструкциями. Это представляет угрозу для школьников. Родители не должны переживать, когда отправляют своего ребенка в школу, и думать, что его там ждет и насколько в безопасных условиях он учится.

В связи с этим мы предложили норму, чтобы во всех школах, которые введены в эксплуатацию более 30 лет назад, каждые пять лет проводились обследования на предмет их безопасности, сейсмоустойчивости, что конструкции не представляют угрозу, чтобы обучаться там. Думаю, это тоже важно.

– Поясните касательно запрета использования сотовых телефонов во время уроков…

– Сразу скажу, что норма не запрещает телефоны вообще в здании школы. Речь только о времени проведения уроков. Учителя регулярно сталкиваются с ситуациями, когда им приходится указывать ученикам, чтобы те не использовали телефоны во время самих уроков. Большинство родителей осознают важность фокусировки внимания детей на учебном процессе и поддерживают этот запрет. Они согласны, что телефоны, переписки в них или развлекательный контент типа TikTok, Instagram не должны отвлекать от уроков.

Однако есть родители, которые считают, что их дети имеют право использовать телефоны во время уроков, даже жалуются в госорганы на учителей. В настоящее время законодательство четко не регламентирует этот вопрос, что создает пространство для разногласий. Во время выезда в регионы учителя просили нас регламентировать этот момент.

Думаю, всем очевидно, что во время уроков приоритет должен быть отдан обучению, и использование мобильных устройств должно быть ограничено в это время и может быть разрешено только в рамках образовательных целей, определенных учителем. Например, если учитель запланировал провести урок с использованием того же Kahoot или для других интерактивных уроков. Здесь мы сделали исключение.

– Думаю, горожане ждали норму, предусматривающую обязательное наличие школ при строительстве новых ЖК.

– Действительно так. Мы предусмотрели норму в части требований к застройке многоквартирными жилыми комплексами. Для того, чтобы застройку эту можно было проводить только при условии, если будет в достаточной степени обеспечена соответствующая социальная инфраструктура, то бишь детские сады, школы и так далее.

Надеюсь, что эта норма поможет выправить актуальную проблему с трехсменными школами и многоквартирными жилыми комплексами необеспеченных школами.

Представляете, ребенок ходит в школу у дома. Школа была когда-то построена в расчете на то, что там будут условно учиться дети из трех пятиэтажных домов. Но вдруг там вырастает еще пять восемнадцатиэтажных ЖК. Все дети, которые ходили в эту школу из этих трех пятиэтажек, вдруг попадают в сложную ситуацию: школа переполнена, дети учатся в три-четыре смены, у учителей нагрузка и вообще небезопасно. И как бы хотят построить школу, но рядом уже и нет мест, и что делать? Где-то потом находят землю, но пока построят, уйдет время, да еще и туда уже надо возить. Это и безопасность, и трафик, и время. Это все влияет на качество и благополучие. Поэтому мы говорим – сначала обеспечьте социальной инфраструктурой, а потом уже стройте ЖК. То есть сперва надо построить школу и больницу, а потом уже разрешать вокруг строить ЖК. Эту норму мы ввели.

– Кстати, вы также предлагаете обязать застройщиков устанавливать окна сразу с защитой от выпадений.

– На мой взгляд, это правильно, потому что часто в новостях видим, что дети выпадают из окон. Поэтому при проектировании и строительстве жилых домов обязательно должны учитывать вопрос безопасности детей и оснащать окна соответствующими механизмами, фиксаторами. Возможно, где-то это могут быть решетки и замки. Но главное, чтобы это обеспечивало безопасность. Часто у людей на окнах стоят просто москитные сетки. Дети на них опираются, потом все заканчивается трагедией.

– Один из пунктов о бесплатном доступе родителей к оценкам и домашним заданиям.

– Да, это закрепление того, что доступ родителей к оценкам и домашним заданиям в разных информационных системах был бесплатным. У нас в стране несколько таких систем и у них разная политика. Да, аналитика и еще какие-то специальные данные, возможно, и могут быть платными, но оценки и домашние задания должны быть полностью доступными. К слову, по поводу информационных систем, в законопроекте содержатся еще нормы по обеспечению единой очередности по предоставлению мест в детсады через единую информсистему, а также предусматривается прием на работу педагогов тоже через единую информационную систему.

– Цифровая система приема на работу уже готова?

– Буквально несколько лет назад мы изменили систему приема на работу и подготовили для этого информационную систему. В принципе, готовность у Министерства просвещения есть, чтобы они могли цифровизировать и убрать риски, которые возникают. В целом, прием на работу должен быть цифровизирован. Это не только прозрачность, но и уменьшение коррупционных рисков. Для того, чтобы Министерство просвещения и все видели, насколько кандидаты соответствуют квалификационным требованиям, действительно имеют те же дипломы. К сожалению, иногда встречаются факты, что где-то работник принят на работу с липовым дипломом. Этого быть не должно. Поэтому университеты 3-4 года назад начали работу по восстановлению своих исторических данных по выданным дипломам. До определенного года есть возможность "вытянуть" дипломы из системы. А при приеме на работу не надо будет свой бумажный диплом прикреплять, просто когда человек будет подавать документы, автоматически диплом будет "импортироваться" из информационной системы, я имею в виду документы образования, и прикрепляться к портфолио. Возможности подменить или каким-то иным образом злоупотреблять уже не будет и, соответственно, рисков станет намного меньше.

– Поправки ведь касаются не только школ, но и ТиПО?

– Да, есть здесь же хорошие нормы по ТиПО. Например, в части того, чтобы они сами, ну и школы могли распоряжаться своей прибылью от услуг. В настоящее время многие ТиПО существуют как госпредприятие на праве хозяйственного ведения. То есть они оказывают какие-то услуги, зарабатывают деньги, а потом эти деньги, чистую прибыль должны передавать, перечислять в бюджет. Мы думаем, что нам в нынешних условиях надо их мотивировать. Если они оказывают услуги, тогда пусть деньги останутся у них, и они тратят эти средства на укрепление материально-технической базы, на другие нужды для развития этого колледжа.

– Была еще проблема по дистанционному обучению в колледжах…

– Несмотря на завершение пандемии, многие колледжи, да и некоторые вузы, включая и частные заведения, студенты, а также руководство, не полностью перешли обратно к традиционному формату обучения face-to-face. Одна из причин – это намного дешевле для вузов и колледжей. Проблема усугубляется тем, что эти учебные заведения продолжают использовать "дистанционку" для подготовки медиков, фармацевтов и педагогов. Мы в свое время очень жесткие меры принимали.

Но надо законодательно запретить использование дистанционного формата обучения для обучения будущих медиков, фармацевтов и педагогов, за исключением случаев, когда возникают ЧС или подобные пандемии. В других случаях по этим направлениям должны обучаться в традиционном формате.

– Также поправками предусмотрено, что директора школ могут менять своих заместителей сами, для чего это делается?

– Об этом давно говорилось, во многих странах такая практика распространена, но у нас до сих пор не удавалось реализовать. Мы хотим дать директорам школ такую компетенцию – в рамках лимита и типовых штатов менять штатное расписание, но только по административному и вспомогательному персоналу, то есть за исключением учителей. Сейчас директор утверждает и согласовывает штат и штатное расписание с отделом образования. В зависимости от класс-комплектов у него нередко и по 5-7 замов, так положено по типовым штатам. Теперь же ему дается возможность более эффективно использовать штаты выделенные на административный и вспомогательный персонал. Например, условно говоря, не хватает в школе юристов, психологов или специалиста по госзакупкам, но есть 7 замов, директор может поменять одного зама на юриста, второго – на психолога, потому что не хватает психологов, и останется у него 5 замов. Тем более что многие директора говорят, что им не надо столько замов, а вот соцпедагогов и юристов было бы неплохо взять. Это делается для того, чтобы дать руководству школ больше управленческой самостоятельности, дополнительную гибкость. Сейчас с этим сложно.

– Какие новеллы содержатся по институту наставничества?

– Институт наставничества в Казахстане существует около девяти лет. Неформально, без регламентации и норм законодательства. Зачастую наставники просто договариваются с детскими домами и фактически держат шефство над детьми сиротами живущими в детдомах: водят их в кино, театры. Это делается, чтобы в первую очередь социализировать таких детей.

В поправках предусматриваются жесткие требования и контроль к наставникам. Здесь наши коллеги решили перебдеть, поэтому очень большое количество ограничений, больше десятка. Если граждане не подпадают под эти ограничения, то в таком случае они могут быть наставниками. Эта норма касается только детей-сирот, которые находятся в детдомах. На других детей она не распространяется. Если ребенку 10 лет, он согласен и готов, чтобы над ним осуществляли наставничество, если согласен директор детдома, как его законный представитель, то стороны заключают договор.

– В целом, каковы ожидания после принятия этого закона?

– На мой взгляд, поправки достаточно хорошие и нужные. Многие директора школ смогут заменять одних специалистов на более нужных, но не трогая вакансии и должности учителей. Так в школах может появиться больше психологов, соцпедагогов тех же. По фиксаторам на окнах – это ради безопасности наших детей. Также из этих же соображений безопасности каждые пять лет будут проверять здания школ, не являются ли они аварийными. Доступ к оценкам и домашним заданиям в дневниках детей должен стать более доступным. Для доступа к местам в детсадах должна быть единая цифровая очередь. Единая система приема на работу педагогов тоже должна быть. Это все вопросы повышения безопасности, обеспечения доступности, большей эффективности.

Ко всему прочему, здесь еще запрещается приватизация государственных школ, колледжей. Это важно с точки зрения того, что в свое время многие госсадики были приватизированы, а потом в итоге столкнулись с дефицитом. А назад в госсобственность эти учреждения непросто вернуть. Поэтому здесь я думаю, пришло время поставить заслон, четкий запрет в законодательстве, который не позволит никому, ни под каким предлогом приватизировать эти организации. Сегодня бизнес имеет возможность развиваться сам по себе, пожалуйста, открывай садики и школы. Наоборот, у нас должно быть больше организаций, и частных, и государственных, должен быть выбор. Но тот сектор государственный, который есть, мы его должны сохранять.

Поэтому думаю, что наши поправки найдут поддержку у коллег депутатов, и общество отнесется к ним позитивно.