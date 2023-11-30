Депутат указала на участившиеся случаи беременности у девочек-подростков в РК

Депутат Гульдара Нурумова на пленарном заседании палаты высказалась о беременности 12 летней девочки в городе Жанатас Жамбылской области. Это, по ее словам, не отдельный эпизод, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Нурумова в своем запросе на имя заместителя премьер-министра Тамары Дуйсеновой указала на проблемы в части защиты здоровья и прав детей.

"На прошлой неделе всех потрясла новость о факте беременности 12-летней девочки в городе Жанатас Жамбылской области. Помимо сокрытия данного факта преступления, был организован нелегальный аборт без разрешения родителей. И это не отдельный эпизод. Это системная проблема. За последние несколько лет количество родов, принятых у девочек в возрасте от 15 до 18 лет, выросло на 50,5%. Если в 2017 году было принято 3,4 тыс. таких родов, то по итогам 2022-го – уже 5,2 тыс. При этом, статистика искусственного прерывания беременности у несовершеннолетних девочек за последние годы менялась незначительно, держась в пределах 1,1-1,2 тыс. случаев в год", – сказала депутат.

Она заявила, что по этим показателям лидируют Мангистауская, Туркестанская и Жамбылская области.

Депутат отметила, что ранние роды противоречат физиологической и социальной природе ребенка.

"Подросткам в родах угрожает повышенный риск эклампсии, послеродового эндометрита и системных инфекций, а их дети чаще имеют низкую массу тела при рождении, рождаются недоношенными и страдают тяжелыми неонатальными заболеваниями. Аборты у несовершеннолетних – это также подрыв их репродуктивного и общего здоровья. В будущем, многие девочки навсегда теряют свою репродуктивную функцию, не могут создать семьи", – подчеркнула Нурумова.

Для решения проблемы она предлагает внедрить нравственно-половое образование в школах, обеспечить информированность подростков об услугах молодежных центров здоровья, а также активизировать работу всех социальных call-центров для оказания доступной и эффективной помощи девочкам, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Ранее сообщалось, что школьница забеременела от мужа своей сестры в Талдыкоргане.