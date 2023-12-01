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Столичное управление здравоохранения выступило с заявлением

Столичное управление здравоохранения выступило с заявлением Фото: pixabay
В Астане растет заболеваемость корью. Около 200 детей получают лечение против кори в инфекционном стационаре многопрофильной городской детской больницы №3, большая часть из которых не привиты, сообщает Zakon.kz.

Среди матерей, которые лежат с детьми в больнице, много тех, кто осознал важность вакцинации. Мамы, которые не сделали своевременную прививку своим детям, и те, кто прошел вакцинацию вовремя, поделились своими мыслями.

"У моего ребенка в течение пяти дней не спадал жар. Увидев, что здоровье не улучшается, мы вызвали скорую медицинскую помощь. Мой сын был очень болен, не мог говорить и вставать. Если бы сделали прививку, я думаю, такого бы не было. Мой старший ребенок, получивший вакцину, легко переболел и быстро выздоровел. Теперь в ближайшее время мы обязательно получим прививку от кори", – говорит Дарига Отешова.

В настоящее время Управлением общественного здравоохранения ведется соответствующая работа по профилактике, лечению и иммунизации против кори.

Всего в приемном отделении было организовано восемь постов приема врачей, в том числе два поста – по кори. Детям из группы риска (красный цвет по системе Triage) предоставляется внеочередное обслуживание. Также в каждом инфекционном отделении был размещен еще один пост дополнительного среднего медицинского персонала.

В столице идет массовая вакцинация малышей от 6 месяцев до 10 месяцев 29 дней. Начиная с декабря, к ним добавят детей в возрасте от 2 до 4 лет.

"Напоминаем, что в случае контакта с пациентом для получения дополнительной прививки любой житель должен обратиться в поликлинику по месту жительства. Берегите себя и своих близких!" – говорится в сообщении Управления общественного здравоохранения.

Ранее сообщалось, что из-за вспышки кори в Казахстане 30 детей находятся в реанимации. 

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