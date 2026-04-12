В детской больнице Астаны произошел пожар

В Астане в одном из помещений Многопрофильной городской детской больницы №1 произошло возгорание, сообщает Zakon.kz.

По данным акимата Астаны, сообщение о пожаре поступило 11 апреля 2026 года в 22:48.

Уже через семь минут, в 22:55, на место прибыли силы службы 101. Пожарные оперативно приступили к ликвидации возгорания, и в 23:08 оно было полностью потушено. Пострадавших нет.

Как сообщили городские власти, благодаря слаженным и оперативным действиям экстренных служб и медицинского персонала жертв и пострадавших удалось избежать.

В связи с произошедшим возгоранием детей переселили в соседнее здание.

