События

В детской больнице Астаны произошел пожар

Фото: akorda.kz
В Астане в одном из помещений Многопрофильной городской детской больницы №1 произошло возгорание, сообщает Zakon.kz.

По данным акимата Астаны, сообщение о пожаре поступило 11 апреля 2026 года в 22:48.

Уже через семь минут, в 22:55, на место прибыли силы службы 101. Пожарные оперативно приступили к ликвидации возгорания, и в 23:08 оно было полностью потушено. Пострадавших нет.

Как сообщили городские власти, благодаря слаженным и оперативным действиям экстренных служб и медицинского персонала жертв и пострадавших удалось избежать.

В связи с произошедшим возгоранием детей переселили в соседнее здание.

В Астане ночью 12 апреля 2026 года произошел пожар в многоэтажном доме в районе Есиль. В огне погибли трое несовершеннолетних, одну женщину с ожогами госпитализировали.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
