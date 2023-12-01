Обмануть государство на 60 млн тенге тщетно пытался астанчанин

Житель Астаны при содействии частного судебного исполнителя пытался незаконно продать земельный участок, чтобы не возвращать долги государству, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Астаны 1 декабря, суд в столице изъял в пользу государства неиспользуемый участок земли, который пытались незаконно продать.

В ведомстве сообщили, что житель Астаны задолжал государству крупную сумму за пользование землей. Чтобы не выплачивать ее, он решил незаконно продать участок и заручился помощью судебного исполнителя. Мужчина оформил незаконный договор купли-продажи. Но его замысел раскрыли прокуроры.





"По иску прокурора договор купли-продажи земельного участка признан судом недействительным, защищены интересы государства на 60 млн тенге. Незаконные постановления судебного исполнителя о снятии арестов и передаче имущества отменили", – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Теперь астанчанину придется выплатить государству положенную сумму, а помогавшего ему судоисполнителя привлекли к ответственности.

В конце сентября в Атырау взяли под стражу чиновников, подозреваемых в мошенничестве с земельными участками.