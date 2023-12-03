В павлодарскую больницу массово госпитализировали курсантов учебного центра МВД

Курсанты поступили с диагнозом ОРВИ средней степени тяжести. 29 ноября госпитализировали 18-летнюю девушку – курсантку учебного центра КУИС МВД. Еще 10 курсантов были госпитализированы 1 декабря, сообщает Zakon.kz.

Курсанты Учебного центр комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК массово госпитализированы в Павлодаре. В больнице находятся 11 человек, никто из них пока не выписан, пишет "КазИнформ".

"Госпитализированы, учитывая, что они относятся к декретированному контингенту – проживают в казарме. На сегодня состояние у всех стабильное", - прокомментировали в пресс-службе управления здравоохранения Павлодарской области.

29 ноября 2023 года сообщалось, что в СКО корью заболели 29 курсантов академии Нацгвардии.