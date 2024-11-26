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Курсанты пострадали от взрыва гранаты в учебном центре МВД в Шымкенте

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, миротворцы, миротворческие операции, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 19:46 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Шымкенте в учебном центре им. Бауыржана Момышулы Министерства внутренних дел РК во время учений взорвалась граната, в результате чего пострадали курсанты. Что об этом заявили в городском департаменте полиции – в материале Zakon.kz.

Информация о взрыве светошумовой гранаты в учебном центре МВД появилась 26 ноября 2024 года в мессенджерах. Из нее следовало, что от взрыва пострадали пятеро курсантов, которых экстренно госпитализировали.

За комментарием мы обратились в пресс-службу ДП Шымкента, где нам заявили:

"Данный факт имел место во время проведения плановых учебных мероприятий. Проводится проверка по установлению всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время двое курсантов проходят лечение в медицинском учреждении, их состояние стабильное".

22 ноября 2024 года стало известно, что печь котельной взорвалась в Абайской области.

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МВД РК Шымкент 2024 год Взрывы
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