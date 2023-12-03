Житель Туркестанской области, которого считали погибшим в алматинском хостеле, оказался жив

Рамазан Амирали – 20-летний уроженец Туркестанской области, который числился в списке погибших при пожаре в хостеле Алматы, оказался живым, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил заместитель акима села Дербысек Сарыагашского района, пишет OTYRAR.

Парень обучается в одном из медресе Шымкента, а в мегаполис переехал в целях заработка. Выбрал недорогое жилье и остановился в том самом хостеле.

Молодой человек вернулся в родной Сарыагашский район за несколько дней до трагедии.

Вернутся его попросили родители, чтобы вместе пройти обследование в Ташкенте. Сейчас Рамазан находится дома вместе с родителями.

Фото: Otyrar.kz

В Туркестанской области накануне, 1 декабря, прошли первые похороны жертв пожара в "Алматы хостел". В ауле Сынтас, что в 100 километрах от Шымкента, простились с 20-летним Бейбарысом Алдибеком.

Пожар, унесший жизни, произошел по улице Ади Шарипова ранним утром 30 ноября. Ранее заявлялось о 13 погибших. В их числе: четверо – иностранцы (граждане России – 2 и граждане Узбекистана – 2), девять – казахстанцы.

1 декабря 2023 года задержали арендатора хостела.