Гибель детей в канализационных люках прокомментировала омбудсмен Динара Закиева

Фото: pixabay

За последние две недели двое детей погибли при падении в открытые люки в Туркестанской и Кызылординской областях. Детский омбудсмен Динара Закиева призвала наказать должностых лиц, которые не обеспечили безопасность и допустили халатность, сообщает Zakon.kz.

По информации Закиевой, в обоих случаях люки принадлежали местным акиматам. "За две недели произошло уже две смерти детей при падении в люки в Кызылординской и Туркестанской области. В обоих случаях люки принадлежат Акиматам. Считаю необходимым провести проверку и привлечь к ответственности виновных должностных лиц, не обеспечивших безопасность инфраструктуры и допустивших халатность, повлекшую смерть детей. Также считаю необходимым привлечь к ответственности руководителей местных исполнительных органов, курирующих данную сферу, Акимов данных районов", - написала в Instagram Динара Закиева 3 декабря 2023 года. 3 декабря в Туркестане обнаружили тело ребенка, пропавшего вечером 1 декабря. Четырехлетнего мальчика, которого нашли в септике соседнего дома, искали все силы и средства департамента полиции, спасатели и военнослужащие Национальной гвардии. Читайте также Нет средств: жители пригородного поселка 20 лет ждут дорогу в ЗКО В горах Алматы зацвели подснежники Смерть от укола: правоохранитель погиб в Караганде

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