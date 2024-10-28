Новые пригородные маршруты запустили в Алматы

В пресс-службе акимата Алматы 28 октября 2024 года рассказали Zakon.kz о запуске новых пригородных маршрутов общественного транспорта. С сегодняшнего дня запущены маршруты №237, №257 и №258, а с 1 ноября планируется запуск маршрута №239.

На маршруте №237 сообщением "Рынок Барлык – пос. Каратобе" задействовано 5 автобусов большой вместимости. Время начала работы маршрута – 05:30, время окончания – 23:05. Перевозчик – ТОО "Каскеленский автобусный парк".

Также на маршруте №257 сообщением "Городская больница №7 – пос. Енбекши" задействовано также 5 автобусов большой вместимости. Время начала работы маршрута – 05:30, время окончания – 23:01. Перевозчик – ТОО "Каскеленский автобусный парк".

На маршруте №258 сообщением "Рынок Жетысу – пос. Остемир" задействовано 2 автобуса. Время начала работы маршрута – 05:40, время окончания – 22:01. Перевозчик – ТОО "Самат-Транс".

Маршрут №239 сообщением "Станция метро "Б. Момышулы" – пос. Долан" будет обслуживаться 18 автобусами. Время начала работы маршрута – 05:30, время окончания – 23:01. Перевозчик – ТОО "Neo City Trans".

В ведомстве подчеркнули, что данные маршруты переданы перевозчикам до проведения конкурсов на обслуживание маршрутов и будут функционировать в тестовом режиме.

"По итогам в схемы движения будут вноситься изменения с учетом пассажиропотока и потребности населения". Пресс-служба акимата Алматы

Пять дней назад сообщалось о новых особенных маршрутах в Астане. Эти маршруты охватят основные транспортно-пересадочные хабы города, а также социально значимые объекты.