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Законодательство РК

Первый реестр профессий для признания профквалификаций появился в Казахстане

Первый реестр профессий для признания профквалификаций появился в Казахстане Фото: pexels
Министерством труда и социальной защиты населения РК сформировало первый реестр профессий для признания профквалификаций на обязательной и добровольной основе, включающий 496 профессий, сообщает Zakon.kz.

С документом можно ознакомиться на цифровой платформе Career Enbek. 

Как отметили в ведомстве, основой для формирования реестра стал Национальный классификатор занятий с учетом распределения уровней квалификаций по национальной и отраслевым рамкам квалификаций.

"В реестр включены 136 профессий, по которым признание квалификаций осуществляется в обязательном порядке, и 360 профессий для признания квалификаций на добровольной основе", – говорится в сообщении. 

Как отметили в Минтруда, внедряемая система позволит, во-первых, реально оценить свои компетенции, а во-вторых, документально зафиксировать подтверждение своих знаний, умений и навыков, полученных через формальное или альтернативное образование.

В свою очередь, организациям, желающим проводить признание профессиональных квалификаций на добровольной основе, стала доступна возможность пройти аккредитацию на цифровой платформе Career Enbek.

Законом "О профессиональных квалификациях" определен порядок аккредитации организаций, планирующих стать сертификационными центрами, Национальной палатой предпринимателей РК "Атамекен".

Процесс аккредитации состоит из нескольких этапов:

  • прием и рассмотрение заявки;
  • экспертиза представленных документов;
  • обследование заявителя по месту нахождения;
  • принятие решение об аккредитации или об отказе в аккредитации;
  • выдача аттестата аккредитации;
  • заключение постаккредитационного договора.
"Аккредитация центров признания направлена на обеспечение работы указанных центров на единой методологической основе с наличием соответствующей материальной базы для проведения теоретических и практических экзаменов, необходимых инструментов, оборудованных кабинетов", – рассказали в пресс-службе Минтруда. 

Отмечается, что признание профессиональных квалификаций на добровольной основе предоставляет возможность соискателям быстро и качественно найти работу с учетом трендов на рынке труда, получать заработную плату, соответствующую их профессиональному уровню, а также постоянно повышать уровень своих навыков для большей востребованности.

Ранее стало известно, что казахстанских работников будут страховать по-новому. 


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