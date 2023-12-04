Аким СКО: Опасений по поводу отопительного сезона в регионе нет

Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов на брифинге в СЦК рассказал, на каком этапе находится реконструкция рухнувшей в прошлом году трубы ТЭЦ и заверил, что жители региона могут не опасаться за отопительный сезон, сообщает Zakon.kz.

По словам главы региона, отопительный сезон проходит в штатном режиме даже без учета одной из дымовых труб ТЭЦ-2, которая находится на ремонте.

"По электрической энергии вопросов нет. Из 12 котлов 11 отремонтировали, один в работе – на 80% завершен. Касательно турбоагрегатов, которые производят тепло, тоже есть определенный резерв, тоже вопросов нет. Касательно дымовых труб, одна – как основная, вторая – резерв. Третья труба строится сейчас, она в план отопительного сезона не входила. Мы ее на следующий год введем в сентябре. Каких-то опасений или же того, что сегодня где-то будут какие-то срывы, у меня лично как акима области нет. Вся работа по отопительному периоду и непосредственно ТЭЦ-2 находится на моем личном контроле". Гауез Нурмухамбетов

Аким добавил, что после своего избрания посетил ТЭЦ-2 и ознакомился с реконструкцией рухнувшей в прошлом году дымовой трубы.

"Мы начали отопительные сезон без этой трубы. Она в план работы и эксплуатации не входила на 2023-2024 годы. Сегодня есть график производственных работ по этой трубе. Высота трубы должна была быть в построенном состоянии 180 метров. Технические эксперты обнаружили у выигравшего конкурс подрядчика где-то с 21-метровой отметки уход от оси. Стройку остановили. После этого осуществили демонтаж этой трубы. Сейчас от отметки демонтажа в 26 метров дошли до нулевой отметки. Мы дождемся результатов лаборатории и после этого письменно дадим ответ". Гауез Нурмухамбетов

Сейчас на ТЭЦ-2 в основном работает одна труба, вторая функционирует как резервная.



"Касательно двух основных дымовых труб, которые работают в настоящее время – чтобы не было переживаний у наших горожан, мы говорим, что одна труба была отремонтирована, и есть акт на ремонт этой дымовой трубы в сумме 60 млн тенге. То, что необходимо, подрядчики потратили, по отчету мы видим. И вторая – на 100 млн тенге. Есть акт обследования после ремонта. Эти две трубы сегодня работают в отопительном периоде города Петропавловска". Гауез Нурмухамбетов

20 марта 2022 года на ТЭЦ-2 в Петропавловске рухнула труба, которую ввели в эксплуатацию еще в 1961 году. Ее высота – 150 метров, а вес – несколько тысяч тонн. В 2016 году трубу ремонтировали.