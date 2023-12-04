"Живые люди-суверены" продолжают убеждать казахстанцев о другой реальности

Казахстанцы через Telegram-каналы пишут о том, что все те, кто имеют свидетельство о рождении, являются юридическим имуществом, а не настоящими людьми, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении сказано, что получая документ, мы якобы передаем все права государству и официально становимся недееспособными. Это конспирология.

Стоит отметить, что подобные идеи относятся к набирающему популярность движению "живых людей-суверенов".

Также специалисты Stopfake отмечают, что в Казахстан оно пришло из России, а там возникло из движения "граждане СССР".

Участники движения верят в то, что Россия, как и Казахстан, – это не легитимные государства, а корпорации, которые были обманом созданы на территории тайно существующего по сей день Советского Союза.

При этом "живые люди" считают, что в сложившейся ситуации они имеют право не платить налоги, страховые взносы, не оплачивать коммунальные услуги, платежи по кредитам и не могут быть подвергнуты судебным преследованиям за любые преступления. Для этого им лишь нужно объявить себя живыми, написав об этом в социальных сетях или направив соответствующее волеизъявление в госорганы.

Самое интересное, что подобные идеи зародились не в Казахстане и даже не в России. Изначально о них заговорили в США.

Там движение с похожей философией носит название "свободные люди на Земле" (freemen on the land). О них в своей книге "Граждане без СССР" рассказывает историк Михаил Ахметьев.

"Все эти теории не новы и во многом повторяют друг друга. Нет никаких оснований считать их правдивыми или доказательством того, что люди, имеющие документы, действительно недееспособны. Наличие у человека свидетельства о рождении не делает его имуществом и не лишает прав", – заключили аналитики Stopfake.kz.

Ранее в Казнете распространяли фейковую рекламу от имени сенатора Бырганым Айтимовой. На кадрах видео депутат якобы рассказывает о том, что открыла проект, позволяющий "получить 550 тысяч тенге при минимальных вложениях".