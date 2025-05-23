Получать свидетельства о рождении через постаматы предлагают казахстанцам

Казахстанцам предлагается получать свидетельства о рождении через постаматы Kaspi, сообщает Zakon.kz.

Такой пилотный проект запускают Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с Министерством юстиции Казахстана. Проект опубликован на площадке "Открытые НПА" и доступен к обсуждению до 6 июня текущего года.

Стало известно, что проект разработан в соответствии со статьей 22 Закон Республики Казахстан "О государственных услугах" и в целях постоянного совершенствования процесса, повышения эффективности оказания государственных услуг, а также организации работы по улучшению качества обслуживания населения по вопросам выдачи свидетельства о рождении гражданам Республики Казахстан.

Также сообщается, что в рамках пилотного проекта осуществляется предоставление государственной услуги по выдаче свидетельства о рождении гражданам РК через постаматы АО "Kaspi Bank" при оформлении заявки через мобильное приложение АО "Kaspi Bank". Это альтернативный вариант действующему порядку в городах Астана, Алматы и Актау.

Можно ли в Казахстане получить удостоверение в день 16-летия, рассказали в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".