Особые свидетельства о рождении выдадут 20-миллионным казахстанцам

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин заявил, что 20-миллионным казахстанцам выдадут особые свидетельства о рождении, сообщает Zakon.kz.

Об этом глава МЦРИАП рассказал в Instagram.

"20 миллионов! Именно столько нас стало в минувшие дни. Численность населения Казахстана достигла 20 миллионов. В Улытауской, Атырауской, Акмолинской, Туркестанской и Жетысуской областях родились 20-миллионные жители страны. Для пятерых детей подготовлены особые свидетельства о рождении с отметкой о том, что они являются 20-ти миллионными гражданами страны", – написал Багдат Мусин 16 ноября 2023 года.

В целом, он отметил, "насколько проактивные госуслуги облегчили жизнь современным мамам".

"Помню, как получали свидетельство о рождении нашей старшей дочери лет 16 назад, собирали много документов, ожидали в очереди. А самому младшему уже в позапрошлом году супруга получила свидетельство о рождении буквально в один клик, направив всего лишь одно сообщение в приложении eGov mobile. Этот процесс значительно экономит время родителей и исключает коррупционные риски". Багдат Мусин

По его словам, МЦРИАП сократило "услугу по получению свидетельства о рождения с 4-30 дней до 5 минут и перевели ее в онлайн-формат".

"Сейчас, еще будучи в роддоме, новоиспеченная мама получает уведомление с поздравлением рождения ребенка в мобильном приложении, пишет ФИО ребенка, получает цифровое свидетельство о рождении, а также пособие на рождение и по уходу за ребенком на указанную банковскую карту". Багдат Мусин

Ежегодно, по данным министра, в Казахстане рождается около 400 тыс. детей, 68% из которых проходят регистрацию о рождении в проактивном/онлайн-формате. Глава МЦРИАП отметил, что "многие казахстанки уже оценили эту функцию".

"К слову, 20-миллионные жители нашей страны родились 14 ноября в 8:10. Хочется особо отметить, что одна из молодых мам – Диана Азимбаева – является сотрудницей филиала Госкорпорации по Жетысуской области, работает ведущим экспертом в отделе Талдыкоргана по социальному обеспечению с 1 октября 2021 года. У Дианы родился сын, это уже четвертый ребенок в семье. Кроме него, в семье подрастают двое сыновей и дочь". Багдат Мусин

Он поздравил коллегу и всех счастливых мам.

Материал по теме 20-миллионным казахстанцам подарят сертификаты на два млн тенге

16 ноября 2023 года Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с рождением 20-миллионных казахстанцев. Позднее в Бюро национальной статистики Казахстана предоставили информацию о том, что 20-миллионными жителями страны стали пятеро детей, а замруководителя Бюро нацстатистики Максат Турлубаев рассказал, как определили 20-миллионных жителей страны.