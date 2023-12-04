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В Казахстане прием документов на конкурс по грантам в магистратуру стартует 12 декабря

В Казахстане прием документов на конкурс по грантам в магистратуру стартует 12 декабря Фото: Zakon.kz
Прием документов на конкурс грантов для поступления в магистратуру будет осуществляться с 12 по 19 декабря, а список обладателей грантов будет опубликован после 21 декабря, сообщает Zakon.kz.

Об этом 4 декабря 2023 года сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования.

Также отмечено, что поступающие в магистратуру могут претендовать на 3,8 тыс. государственных образовательных грантов.

Из них на направление подготовки "Инженерные, обрабатывающие и строительные" выделено 1758 грантов, на "Естественные науки, математика и статистика" – 569 грантов, на "Педагогические науки" – 469 грантов, на "Сельское хозяйство и биоресурсы" – 461 грант.

Зачисление в организации высшего и послевузовского образования (ОВПО) будущих магистрантов будет проводиться с 26 декабря 2023 года по 10 января 2024 года.

В ведомстве напомнили, что 2 декабря началось комплексное тестирование, которое завершится 8 декабря. Всего для участия в нем поступило более 8 тысяч заявлений.

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28 ноября 2023 года сообщалось, что в Казахстане изменили правила распределения мест в общежитиях.

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