В Астане из-за непогоды закрывают трассы и переводят обучение в онлайн
По данным Telegram-канала "Астана - Что? Где? Когда?", временно приостановлено движение всех пригородных маршрутов.
Из-за гололеда временно закрыты направления:
- Трасса Астана-Щучинск;
- Трасса Астана-Коргалжын;
- Трасса Астана-Паводар;
- Трасса Астана-Астраханка.
Также скорость движения транспортных потоков и общественного транспорта снижена. Имеются задержки автобусных маршрутов, а в некоторых местах затруднен проезд для общественного транспорта.
Кроме того учащиеся 0-11 классов первой смены и студенты 1-2 курсов колледжей в столице переходят на дистанционный формат обучения.
Ранее департамент полиции города Астаны в связи с ожидающимся снегопада, ухудшением видимости и гололедом обратился к жителям столицы.
Также в Астане и 13 областях страны на 5 декабря объявлено штормовое предупреждение.
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