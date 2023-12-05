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В Астане из-за непогоды закрывают трассы и переводят обучение в онлайн

зима в Астане Фото: Zakon.kz
В связи с ухудшением погодных условий в столице 5 декабря перекрывают трассы и переводят школьников первой смены на дистанционный формат обучения, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала "Астана - Что? Где? Когда?", временно приостановлено движение всех пригородных маршрутов.

Из-за гололеда временно закрыты направления:

  • Трасса Астана-Щучинск;
  • Трасса Астана-Коргалжын;
  • Трасса Астана-Паводар;
  • Трасса Астана-Астраханка.

Также скорость движения транспортных потоков и общественного транспорта снижена. Имеются задержки автобусных маршрутов, а в некоторых местах затруднен проезд для общественного транспорта.

Кроме того учащиеся 0-11 классов первой смены и студенты 1-2 курсов колледжей в столице переходят на дистанционный формат обучения.

Ранее департамент полиции города Астаны в связи с ожидающимся снегопада, ухудшением видимости и гололедом обратился к жителям столицы.

Также в Астане и 13 областях страны на 5 декабря объявлено штормовое предупреждение.

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