В Астане из-за непогоды закрывают трассы и переводят обучение в онлайн

В связи с ухудшением погодных условий в столице 5 декабря перекрывают трассы и переводят школьников первой смены на дистанционный формат обучения, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала "Астана - Что? Где? Когда?", временно приостановлено движение всех пригородных маршрутов.

Из-за гололеда временно закрыты направления:

Трасса Астана-Щучинск;

Трасса Астана-Коргалжын;

Трасса Астана-Паводар;

Трасса Астана-Астраханка.

Также скорость движения транспортных потоков и общественного транспорта снижена. Имеются задержки автобусных маршрутов, а в некоторых местах затруднен проезд для общественного транспорта.

Кроме того учащиеся 0-11 классов первой смены и студенты 1-2 курсов колледжей в столице переходят на дистанционный формат обучения.

Ранее департамент полиции города Астаны в связи с ожидающимся снегопада, ухудшением видимости и гололедом обратился к жителям столицы.

Также в Астане и 13 областях страны на 5 декабря объявлено штормовое предупреждение.