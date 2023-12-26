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Аида Балаева заявила о невозможности запрета "Слова пацана" в Казахстане

Аида Балаева заявила о невозможности запрета "Слова пацана" в Казахстане Фото: скриншот видео
Министр культуры и информации Аида Балаева на брифинге в СЦК 26 декабря 2023 года высказалась по поводу широко обсуждаемого в Казахстане российского сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", передает Zakon.kz.

По словам министра, сериал "Слово пацана" вызывает неоднозначное отношение в казахстанском обществе: от резко негативного до одобрительного.

"Мнения разные. Кто-то говорит, что фильм пропагандирует насилие. Кто-то говорит, что он будет негативно отражаться на психике людей. Я лично сама фильм не смотрела, и о содержании сказать не могу. МВД направило, но мы сегодня определили, что никаких нарушений закона, как бы, не было. Хочу сказать, что этот фильм не отражает казахстанскую действительность, ничего общего, показанное в фильме, с нашей молодежью не имеет. Наша молодежь больше имеет проблемы с лудоманией, наркозависимостью, с бескультурьем".Аида Балаева

По мнению министра, казахстанской молодежи необходимо получать образование, трудиться, сохранять свои традиции и стремиться к саморазвитию, а фильмы и сериалы запрещать смысла нет.

"Я считаю, что одними запретами мы ничего решить не можем. Даже если фильм было бы рекомендовано запретить, мне кажется, в век информационных технологий это невозможно. Мы закроем, может быть, в отдельных ресурсах, но Youtube невозможно ограничить, есть и другие платформы. Человек, который хочет, всегда найдет возможность посмотреть фильм".Аида Балаева

Высказала свое мнение глава МКИ и по поводу казахстанского сериала "5:32", основанного на материалах реальных уголовных дел в отношении маньяков в Казахстане. К этому фильму у общественности тоже было немало претензий, связанных с избыточным количеством нецензурной брани и крови в кадре.

"Это частное производство. Сейчас мы видим, что сфера кино в Казахстане активно и динамично развивается и коммерциализируется. Сегодня как-то ограничить фильм по содержанию мы можем только когда допускаем к прокату в кинотеатрах. И если видим, что есть сцены, выходящие за рамки, министерство просто не выдает прокатное свидетельство, и производители должны указанные сцены исправить. Но если фильм выложен на Youtube-каналах, то мы никак ограничить его показ не можем".Аида Балаева

Ранее российский сериал "Слово пацана", повествующий о развитии криминалитета в 90-е годы прошлого века, уже обсуждался в Казахстане. По поводу запрета на показ сериала 5 декабря 2023 года высказывались Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек и министр просвещения Гани Бейсембаев.

26 декабря стало известно, что актера из сериала "Слово пацана" арестовали в Москве по делу об убийствах.

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