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Саясат Нурбек рассказал, чувствует ли он ответственность за трагедию в хостеле Алматы

Саясат Нурбек рассказал, чувствует ли он ответственность за трагедию в хостеле Алматы Фото: gov.kz, Zakon.kz
Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек на брифинге в правительстве 5 декабря 2023 года высказался о пожаре в хостеле Алматы, жертвами которого стали несколько студентов, а также рассказал, чувствует ли он свою ответственность за случившееся, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили, что еще 12 августа в своем Telegram-канале Саясат Нурбек сообщил, что в Алматы нехватку общежитий для студентов вузов будут решать за счет частных хостелов.

В этой связи представители СМИ поинтересовались, чувствует ли глава Миннауки личную ответственность за случившееся в алматинском хостеле.

"Я, как министр и член кабинета (министров, правительства РК. – Прим. ред.), несу ответственность за все, что происходит в нашей сфере. Вместе с тем хочу подчеркнуть, что в 85 хостелах, с которыми заключили договоры наши высшие учебные заведения, которые прошли наш мониторинг, которым выставлены требования – таких инцидентов не было. Нести ответственность за частный сектор, за частные организации, которые такие услуги предоставляют в нарушение требований, я не могу. Но ответственность за всех студентов, за всю свою отрасль я не могу снимать, это моя личная ответственность", – заявил Саясат Нурбек.

Погибшие, по его словам, учились в двух частных университетах Алматы.

"С 1 сентября 2023 года мы внесли изменения в закон "Об образовании", ужесточили квалификационные требования к университетам по предоставлению жилплощади и обеспечению студентов общежитиями. На сегодня 70% составляют обязательные требования, мы доведем его до 100%. Вузы будут лишаться лицензии и не смогут осуществлять образовательную деятельность при несоблюдении этого важного условия. Надо дождаться комиссии правительственной, она проводит большую работу, в том числе по установлению ответственности университетов – там решим", - добавил министр.

При этом он напомнил практику, когда при лицензии вуза студенты перераспределялись в другие университеты.

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Гибель студента в хостеле: почему Саясат Нурбек не прибыл на место трагедии

Ранним утром 30 ноября 2023 года в хостеле Almaty Hostel по ул. Ади Шарипова в Алматы произошел пожар. В результате инцидента погибли 13 человек. Хостел открыли полтора месяца назад, незаконно переоборудовав подвальное помещение.

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