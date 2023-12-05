Непогода в Астане – фоторепортаж

В Астане с вечера 4 декабря 2023 года разбушевалась непогода – пошел дождь, из-за которого в ночь на 5 декабря образовался гололед. Корреспонденты Zakon.kz "прокатились" по столице, чтобы снять фоторепортаж.

Синоптики ранее прогнозировали, что в Астане 5 декабря будет переменная облачность, временами осадки (снег, дождь), гололед, ночью низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14, порывы 15-20, ночью и утром временами 23 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°C, днем +2+4°C.

Сегодня на дорогах в Астане "нереальный каток". Жители столицы практически катятся по тротуарам.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Но коммунальщики Астаны работают в круглосуточном усиленном режиме.

А вот так выглядят окрестности Акорды, правительства и Парламента Казахстана.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В связи с ухудшением погодных условий в Астане 5 декабря 2023 года перекрыли трассы. Также сообщалось, что всех школьников первой смены, учащихся 0-9 классов второй смены и студентов 1-2 курсов колледжей перевели на дистанционный формат обучения.

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По данным ДП Астаны, с 20:00 4 декабря до 9:00 5 декабря из-за непогоды в столице зарегистрировано порядка 93 ДТП. В связи с этим ведомство обратилось к водителям и пешеходам, которых попросило "быть предельно внимательными".

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Из-за разбушевавшейся непогоды к астанчанам обратился аким столицы Женис Касымбек. Подробности здесь.