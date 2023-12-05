Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Непогода в Астане – фоторепортаж

Непогода в Астане – фоторепортаж Фото: Zakon.kz
В Астане с вечера 4 декабря 2023 года разбушевалась непогода – пошел дождь, из-за которого в ночь на 5 декабря образовался гололед. Корреспонденты Zakon.kz "прокатились" по столице, чтобы снять фоторепортаж.

Синоптики ранее прогнозировали, что в Астане 5 декабря будет переменная облачность, временами осадки (снег, дождь), гололед, ночью низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14, порывы 15-20, ночью и утром временами 23 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°C, днем +2+4°C.

Сегодня на дорогах в Астане "нереальный каток". Жители столицы практически катятся по тротуарам.

Непогода в Астане – фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

Непогода в Астане – фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

Непогода в Астане – фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

Непогода в Астане – фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

Непогода в Астане – фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

Непогода в Астане – фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

Непогода в Астане – фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

Но коммунальщики Астаны работают в круглосуточном усиленном режиме.

А вот так выглядят окрестности Акорды, правительства и Парламента Казахстана.

Непогода в Астане – фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

Непогода в Астане – фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

Непогода в Астане – фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

Непогода в Астане – фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

Непогода в Астане – фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

В связи с ухудшением погодных условий в Астане 5 декабря 2023 года перекрыли трассы. Также сообщалось, что всех школьников первой смены, учащихся 0-9 классов второй смены и студентов 1-2 курсов колледжей перевели на дистанционный формат обучения.

Материал по теме

Как коммунальщики борются с непогодой в Астане

По данным ДП Астаны, с 20:00 4 декабря до 9:00 5 декабря из-за непогоды в столице зарегистрировано порядка 93 ДТП. В связи с этим ведомство обратилось к водителям и пешеходам, которых попросило "быть предельно внимательными".

Материал по теме

Женис Касымбек обратился к астанчанам

Из-за разбушевавшейся непогоды к астанчанам обратился аким столицы Женис Касымбек. Подробности здесь.

Читайте также

Государственный академический русский театр для детей и юношества им. Н. Сац, премьера сезона, спектакль, по мотивам сказки Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес", атмосфера детства
"Алиса в Стране чудес": параллельная реальность от алматинского театра имени Наталии Сац
митинг против насилия
"Скажем нет миру животных": в Алматы прошел митинг против домашнего насилия
Театр им. Лермонтова, премьера, "Укрощение строптивой"
Спектакль "Укрощение строптивой": взгляд на классику спустя четыре века
Оксана Скибан
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцам обойти уловки интернет-мошенников
Аферисты выходят на новый уровень: как казахстанцам не попасться на их крючок
Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан
Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан
какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 5-6 декабря
В Астане метель, в Алматы снег: какой будет погода в мегаполисах Казахстана 5-6 декабря
дерево, небо, облака
Гороскоп для всех знаков зодиака на 5 декабря
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: