Установить персональную ответственность владельцев заводов за травматизм предлагает депутат

Депутат Мажилиса Парламента Казахстана Ерлан Саиров предложил установить персональную ответственность владельцев заводов за каждый случай травматизма, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Саиров выступил на обсуждении проекта Концепции безопасного труда до 2030 года и законодательных изменений по совершенствованию безопасности и охраны труда.

"Нам нужны конкретные действия, какие? Во-первых, надо исключить интересы олигархата от производственного цикла, это очень важно. Чтобы говорить нам о выздоровлении социально-трудовых отношений в нашей стране, мы должны поставить моральный вопрос – кто в этом виноват, кто довел? Когда мы честно ответим на этот вопрос, тогда поставить второй вопрос – что делать? И на второй вопрос должны не только мы, не только профсоюзы, мы должны ездить по всему Казахстану, посмотреть эти предприятия, посмотреть людям в глаза, которые там эксплуатируются. Мы должны сказать, что сегодня эти олигархи и те люди, которые им помогают, эксплуатируют наши недра, бесстыдно эксплуатируют наших людей. Как мы поставим заслон этому? Вот такими докладами к большому сожалению мы не можем ставить заслон", – заявил он.

Он предлагает очистить трудовой кодекс от всех явлений, когда в итоге, "не только технический инспектор, там представитель МЧС не может зайти на завод".

"Мы до такой степени сами выхолостили закон о трудовых отношениях, что госорганы сегодня ничего не могут сделать. По "АрселорМиттал", например, проводят расследование, и кто завтра будет ответственен? Конечно, найдут какого-то сварщика, я в этом 100% уверен, потому что по закону они не могут противодействовать. Мы должны в закон ввести такую норму, что за каждый случай, каждый травматизм должен отвечать хозяин завода. Пока этого не будет, никакого оздоровления не будет. Мы позволили горстке лиц "насиловать" наших людей. И пока мы это не признаем и в закон это не введем, мы ничего поменять не сможем. У нас 2500 человек каждый год (умирают на производстве – Прим. ред.). На войне столько не умирает", – уверен депутат.

28 октября депутат Ерлан Саиров резко высказался о ЧП на шахте имени Костенко в Караганде. Он заявил, что в аварии виноват инвестор в лице "АрселорМиттал Темиртау".