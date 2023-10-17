Жакупова о гибели альпинистов в Астане: Предприниматель должен был обеспечить технику безопасности
По ее словам, погибшие и пострадавшие альпинисты работали у индивидуального предпринимателя "Шишков".
"Индивидуальный предприниматель должен был обеспечить технику безопасности, обучение альпинистов для того, чтобы они полностью выполняли (работы – Прим. ред.) в соответствии с требованием этой техники безопасности", – сообщила Светлана Жакупова.
На сегодняшний день, как отметила глава Минтруда, назначены экспертизы, создана комиссия.
"По результатам будет принято решение. Поэтому говорить о том, что сегодня будут изменены сразу же требования и правила, говорить еще рано. По заработной плате – это взаимоотношения работодателя и самих альпинистов. Сегодня государство не регулирует заработную плату и рыночные отношения", – заявила Светлана Жакупова.
12 октября 2023 года в Астане на одной из строительных площадок четверо промышленных альпинистов сорвались с высоты. До приезда бригады скорой медицинской помощи один рабочий скончался на месте, троих госпитализировали. Позднее стало известно о гибели второго и третьего альпинистов.
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По факту падения рабочих на строительном объекте Департаментом полиции Астаны было начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 277 ("Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ") УК РК.