Жакупова о гибели альпинистов в Астане: Предприниматель должен был обеспечить технику безопасности

Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова на брифинге в правительстве 17 октября 2023 года высказалась о гибели промышленных альпинистов в Астане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, погибшие и пострадавшие альпинисты работали у индивидуального предпринимателя "Шишков".

"Индивидуальный предприниматель должен был обеспечить технику безопасности, обучение альпинистов для того, чтобы они полностью выполняли (работы – Прим. ред.) в соответствии с требованием этой техники безопасности", – сообщила Светлана Жакупова.

На сегодняшний день, как отметила глава Минтруда, назначены экспертизы, создана комиссия.

"По результатам будет принято решение. Поэтому говорить о том, что сегодня будут изменены сразу же требования и правила, говорить еще рано. По заработной плате – это взаимоотношения работодателя и самих альпинистов. Сегодня государство не регулирует заработную плату и рыночные отношения", – заявила Светлана Жакупова.

12 октября 2023 года в Астане на одной из строительных площадок четверо промышленных альпинистов сорвались с высоты. До приезда бригады скорой медицинской помощи один рабочий скончался на месте, троих госпитализировали. Позднее стало известно о гибели второго и третьего альпинистов.

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По факту падения рабочих на строительном объекте Департаментом полиции Астаны было начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 277 ("Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ") УК РК.