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Жамбылская полиция пересаживается на электромобили: мнение акима

Полицейские Жамбылской области пересядут на электромобили Фото: pixabay
На пресс-конференции в СЦК 5 декабря аким Жамбылской области Ербол Карашукеев прокомментировал тот факт, что полицейские региона первыми в стране получили 25 электромобилей отечественного производства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители прессы поинтересовались, насколько целесообразно такое приобретение для стражей порядка. Журналисты выразили опасения, что во время погони за преступником у электромобиля может разрядиться батарея. Однако глава региона убежден, что новые машины оправдают все надежды. 

"Посмотрите на опыт наших соседей. Далеко ходить не надо. В КНР больше половины транспорта с зелеными номерами – электромобили. И проблем у них нет. Другой вопрос – в этой части наша система должны быть готова. Вопрос в том, что преступник может убежать, если батарея разрядится? Но в среднем у нас один экипаж за сутки 100-150 км проезжает, а там расстояние (расчетная длительность заряда. – Прим. ред.) – 450 км. Я думаю, когда принимали это решение, ответственные специалисты все возможные риски предусмотрели". Ербол Карашукеев

Аким добавил, что если сомневаться и бояться проблем, то нужно пересесть на гужевой транспорт, для которого достаточно иметь только сено. 

"Да, мы лидеры в этом, первая область, которая пересадила 25 патрульных (на электромобили. – Прим. ред.). Может, у нас будут какие-то проблемы, но новое всегда с какими-то проблемами сталкивается. Мы не должны от этого отказываться, мир к этому идет. Мое мнение: через пять-семь лет доля электромобилей будет расти, и это будет плюсом по экологичности и по себестоимости содержания проводимых работ. Есть вопрос утилизации батарей, но это решаемый вопрос, весь мир его решает. Такие же есть вопросы по утилизации двигателей внутреннего сгорания". Ербол Карашукеев

По словам Ербола Карашукеева, пилотный проект запустили и будут очень внимательно отслеживать. 

"Потом вместе с правительством примем правильное решение. Мы обещаем рассказывать обо всех плюсах и минусах". Ербол Карашукеев

Также аким выразил мнение, что доля электромобилей в стране должна достичь не менее 50-60%. При этом нагрузки на потребление электроэнергии, на его взгляд, это не создаст. Поэтому беспокоиться, что в будущем из-за электромобилей будет не хватать электричества, по его мнению, не следует. 

Ранее стало известно, что жамбылские полицейские первыми в стране получили 25 электромобилей отечественного производства.

Также на пресс-конференции Ербол Карашукеев перечислил основные результаты социально-экономического развития региона.

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