Общество

Проезд в одном из городов Казахстана может подорожать

Фото: Zakon.kz
26 мая в городском акимате Уральска прошло заседание общественного совета. Одним из рассматриваемых вопросов стало повышение стоимости проезда в общественном транспорте, сообщает Zakon.kz.

Как пишет mgorod.kz, по словам заведующего сектором отдела ЖКХ Нурбола Сабыржанова, ежедневно на линии выходят 305-310 автобусов. Всего за год городской общественный транспорт перевозит более 55 млн человек.

По словам Сабыржанова, с 2022 по 2025 год сумма выплаченных субсидий составила 5,2 млрд тенге.

Себестоимость поездки одного пассажира включает в себя ГСМ, налоги, обслуживание техники, страхование и амортизацию. Она зависит от маршрута и составляет от 359 до 757 тенге. Сейчас в городе действует тариф в размере 100 тенге за стандартный билет и 50 тенге за льготный.

Спикер отметил, что из-за значительного удорожания дизельного топлива, запчастей, роста заработных плат и необходимости выплачивать лизинговые платежи за новые автобусы перевозчики Уральска сегодня просто не покрывают свои расходы.

"По этой причине предлагается пересмотреть стоимость проезда в общественном транспорте. Чтобы решить проблему нехватки финансов, предлагается повысить стоимость проезда до 150 тенге за стандартный билет и до 75 тенге за льготный при безналичном способе оплаты. При оплате наличными тариф предлагается оставить в размере 200 тенге", – сказал Сабыржанов.

Члены общественного совета отметили, что вместе с повышением тарифа должно вырасти и качество оказания услуг населению.

Ранее полиция Алматы выступила с обращением к мопедистам.

