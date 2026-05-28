Проезд в одном из городов Казахстана может подорожать
Как пишет mgorod.kz, по словам заведующего сектором отдела ЖКХ Нурбола Сабыржанова, ежедневно на линии выходят 305-310 автобусов. Всего за год городской общественный транспорт перевозит более 55 млн человек.
По словам Сабыржанова, с 2022 по 2025 год сумма выплаченных субсидий составила 5,2 млрд тенге.
Себестоимость поездки одного пассажира включает в себя ГСМ, налоги, обслуживание техники, страхование и амортизацию. Она зависит от маршрута и составляет от 359 до 757 тенге. Сейчас в городе действует тариф в размере 100 тенге за стандартный билет и 50 тенге за льготный.
Спикер отметил, что из-за значительного удорожания дизельного топлива, запчастей, роста заработных плат и необходимости выплачивать лизинговые платежи за новые автобусы перевозчики Уральска сегодня просто не покрывают свои расходы.
"По этой причине предлагается пересмотреть стоимость проезда в общественном транспорте. Чтобы решить проблему нехватки финансов, предлагается повысить стоимость проезда до 150 тенге за стандартный билет и до 75 тенге за льготный при безналичном способе оплаты. При оплате наличными тариф предлагается оставить в размере 200 тенге", – сказал Сабыржанов.
Члены общественного совета отметили, что вместе с повышением тарифа должно вырасти и качество оказания услуг населению.
