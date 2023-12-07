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Впитывают чуждую идеологию: казахстанские телезрители встревожили сенатора

Впитывают чуждую идеологию: казахстанские телезрители встревожили сенатора Фото: pixabay
Сенатор Бибигуль Жексенбай в депутатском запросе заявила, что в приграничных городах Казахстана слишком влиятельны иностранные источники информации. По ее словам, идеология соседних стран свободно распространяется и влияет на сознание молодого поколения, сообщает Zakon.kz.

По словам Бибигуль Жексенбай, иностранные каналы часто вещают через "серые" спутниковые тарелки. Телезрители, игнорирующие государственные телеканалы Казахстана, днем ​​и ночью смотрят каналы сопредельных государств, впитывая чуждую идеологию. 

"Пришло время уделить должное внимание информационной безопасности. Сейчас цифровое эфирное телевидение доступно для 92,66% населения Казахстана. Однако, несмотря на переход страны на цифровое вещание, частные телеканалы в регионах остаются в плачевном состоянии. Не будет идеологии, если не будет развит телеканал, транслирующий информацию. Идеология проводится не только в Астане и Алматы, но и во всех регионах", – подчеркнула Бибигуль Жексенбай.

Она предложила снизить цены мультиплекса для частных каналов и расширить список отечественных телеканалов в приграничных населенных пунктах.

Опасения сенатора во многом объясняются тем, что на российских телеканалах периодически звучат провокационные высказывания в адрес нашей страны. Недавно мажилисмен Марат Башимов в своем депутатском запросе ответил на заявления депутата российской Госдумы Евгения Фёдорова о суверенитете и территориальной целостности Казахстана.

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