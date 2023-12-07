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Законодательство РК

Какие налоги и обязательные платежи казахстанцы будут платить по новому МРП

Какие налоги и обязательные платежи казахстанцы будут платить по новому МРП Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
С 1 января 2024 года установлен размер месячного расчетного показателя (МРП) в сумме 3692 тенге. Данный размер МРП установлен Законом РК "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы" от 5 декабря 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом 7 декабря 2023 года рассказали в пресс-службе Комитета государственных доходов Минфина РК.

В соответствии с Налоговым кодексом РК, месячный расчетный показатель применяется при исчислении ряда налогов и других обязательных платежей в бюджет.

"Это касается налогов, регистрационных и разрешительных сборов, всех плат и государственной пошлины. При исчислении данных платежей и налогов будет применяться размер МРП, который будет действовать с 1 января 2024 года, то есть 3692 тенге".Пресс-служба КГД МФ РК

Также нормами Налогового кодекса предусмотрены корректировки дохода, налоговые вычеты, а также доходы, не рассматриваемые в качестве дохода, подлежащего обложению индивидуальным подоходным налогом, в эквиваленте МРП.

"МРП в сумме 3692 тенге распространяется для исчисления с 1 января 2024 года корректировок дохода, налоговых вычетов и доходов, не рассматриваемых в качестве дохода физического лица".Пресс-служба КГД МФ РК

Кроме того, необходимо учесть, что с нового 2024 года, в соответствии с условиями применения специальных налоговых режимов при определении предельного дохода для применения таких режимов, также будет использоваться МРП в сумме 3692 тенге.

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