Полицейского взяли под стражу в зале суда Уральска

Апелляция пересмотрела приговор в отношении полицейского из Уральска, которого обвинили в получении взятки, сообщает Zakon.kz.

Судебная коллегия по уголовным делам в апелляционном порядке пересмотрела дело в отношении полицейских по делу о коррупции. Они приговором первой инстанции были признаны виновными в том, что получили взятку от пенсионера. За это их приговорили к условному сроку, тогда как пенсионера, который дал взятку, отправили за решетку на семь лет, пишет "Мой Город".

В качестве наказания бывшие правоохранители должны были выплатить штраф.



Не согласившись с таким решением суда пенсионер подал апелляционную жалобу. Ходатайство также подала и прокуратура. Гособвинение просило отменить решение суда в отношение всех взяткополучателей и назначить им реальные сроки наказания.

7 декабря судебная коллегия по уголовным делам суда ЗКО вынесла решение по этому делу.

"Приговор Уральского городского суда в отношении Саяхата Тастлеуова (бывший сотрудник полиции - Авт.) изменить. По статье 366 УК РК "Получение взятки" назначить ему наказание в виде семи лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Взять Тастлеуова под стражу в зале суда. Он все-таки являлся до совершения преступления руководящим должностным лицом. Сумма размера взятки у него больше. Поэтому мы изменили приговор", — зачитал судья.

Что касается остальных, то приговор в отношении взяткодателя Рината Туксумбаева, сотрудников транспортного контроля Болата Нигметова, Нурлана Бердигалиева, сотрудника территориальной инспекции Асыланбека Галиева и инспекторов дорожной полиции Диаса Сейткалиева, Александра Калиничева и Нояна Халенова суд оставил без изменения.

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